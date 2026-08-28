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МВР изненадващо спря издаването на 10-годишните паспорти

Причината била техническа, защото интереса към този документ надхвърлил четирикратно прогнозите на МВР

Днес, 18:00
Български международен паспорт
БГНЕС
Български международен паспорт

Временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години, съобщава МВР.

Причината е техническа - интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърлят четирикратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него, твърдят от вътрешното министерство. Прогнозните количества са определени към 2018 г., при стартиране на процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи.

Издаването на паспорти с 5-годишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред, твърдят от МВР.

Създадена е необходимата организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната.

На гражданите, подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден паспорт с 5-годишна валидност.

Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на засегнатите чрез възстановяване на разликата в заплатената такса. За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително.

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Ключови думи:

международни паспорти, 10-годишни паспорти

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