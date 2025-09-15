Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

МВнР извика Митрофанова заради дроновете в Полша и Румъния

Днес, 14:52
БГНЕС

Посланикът на Руската федерация в София Елеонора Митрофанова е извикана на среща в Министерството на външните работи днес заради умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша от руски дронове на 10 септември, става ясно от прессъобщение, разпратено от външно министерство.

"България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир", се казва в съобщението.

"Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова връчи писмен демарш на посланик Митрофанова, чрез който Република България осъжда по възможно най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и изразява абсолютна солидарност със своя съюзник и партньор. Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави-членки на ЕС и НАТО от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация. Грубото нарушаване на евро-атлантическото въздушно пространство и продължаващите масирани руски удари срещу цивилна и гражданска инфраструктура в Украйна укрепва решимостта на България да подкрепя активно и участва в общите действия на нашите съюзници и партньори за осигуряване на отбраната и сигурността на НАТО и ЕС по Източния фланг, както и дипломатическите усилията за деескалация и намиране на широкообхватно, справедливо и устойчиво мирно решение на непредизвиканата руска военна агресия срещу Украйна", заявиха още от МВнР.

От министерството още веднъж заявяват, че България призовава руската страна да спре незабавно своите атаки срещу Украйна и опасни провокации срещу европейски държави и сериозно да се ангажира със смислени преговори за прекратяване на военните действия като първа крачка за установяване на траен и справедлив мир.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

МВнР, Елеонора Митрофанова

Още новини по темата

Външно министерство размаха пръст на европейски дипломати
17 Юли 2025

МВнР предупреди за проблеми с полетите до Италия заради национална стачка
09 Юли 2025

Великобритания спира свободния достъп на българи от сряда
31 Март 2025

Министерството на културата обяви конкурс за мястото на Яра Бубнова
21 Март 2025

ПП иска оставка на директора на НХГ заради Митрофанова
13 Март 2025

Русия държи цели 44-ма души в посолството си в София
12 Март 2025

Изгониха посланик Митрофанова от "Изкуството да си непослушна"
06 Март 2025

МВнР: Само парламентът може да изпрати български войски в Украйна
17 Февр. 2025

Гуцанов не видя нищо нередно, че е бил заедно с Митрофанова
13 Февр. 2025

Социалният министър се включи в конференция на Митрофанова
12 Февр. 2025

МВнР не дава бърза писта за чуждестранни студенти
20 Яну. 2025

Служители на МВнР са арестувани с 25 000 кутии контрабандни цигари
13 Яну. 2025

МВнР спира временно заявленията за визи и за лични документи за българи
02 Авг. 2024

МВнР препоръча да не се пътува до Сицилия заради активни вулкани
06 Юли 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар