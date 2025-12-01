МОН спря финансирането на две неделни училища в Чикаго след скандал

Министерството на образованието спря държавното финансиране за две от най-големите български училища в Чикаго след скандал. За това сигнализират в отворено писмо до българските институции от организацията "Малко българско училище в Чикаго", под чиято шапка са двете училища със спряна субсидия за 2025/26 г. - Малко българско училище (МБУ) и Българско неделно училище "Малката България".

В социалните мрежи също бяха разпространени постове, изразяващи възмущение срещу българския генерален консул в Чикаго Светослав Станков, който е предложил спиране на субсидията за училището. Всички те споделят недоумение от подобни действия, които посягат срещу най-голямото българско неделно училище в чужбина.

В своето писмо от организацията обясняват, че причина за изключването им от Списъка на българските неделни училища е конфликт със Станков, чийто действия според тях "отчетливо се разминават с установената през годините практика на уважение и подкрепа към местната българска общност". "Вместо да надгражда постигнатото, той предприема стъпки, с които се опитва да уронва престижа на МБУ и да установява напрежение и разединение в една от най-сплотените български диаспори по света", казват оттам. Те го обвиняват в поемане на "роли и дейности, които традиционно не са част от функциите на консулската служба", разказват и за несъгласие да участват в негови инициативи, които според тях обслужват негови лични интереси, а не са в полза на българската общност.

От организацията разказват за казус с Малка детска академия "Мечо Пух" - трета образователна структура под шапката й, при който консулът е събирал лични данни от децата, срещу което родителите са изразили негодувание. Искането на информация от децата е било, за да се провери какъв е реалният им брой, каквото задължение има генералният консул, както и заради съмнения, че там реално учат доста по-малко деца от подадените към МОН бройки. От организацията казват, че Станков е имал "негативно насочени разговори с децата, които са възприети като опит за събиране на информация за семейства от български произход, действия, които не са в съответствие с дейността на генералния консул", както и че той е влязъл неправомерно в частна собственост съгласно американските закони, както е документирала местната полиция след оплакване от директорката на детската академия. "Мечо пух" се намира в лична собственост на директорката на голямата организация, но получава и държавно финансиране.

От "Малко българско училище в Чикаго" обясняват, че сами са поискали изключване на "Мечо пух" от Списъка на неделните училища с цел "ограничаване последващи и бъдещи действия на генералния консул, водещи до потенциално засягане на лични данни на деца". Оттам обаче заявяват, че отказът генералният консулт да бъде допуснат в сградата се отнася само за "Мечо пух", но не и за другите две училища, които Станков е предложил за изключване, според тях - неправомерно, тъй като дейността им винаги е била осъществявана в пълно съответствие с нормативните разпоредби.

От МОН обясниха, че по силата на полученото от България финансиране българските неделни училища в чужбина подлежат на контрол и мониторинг на своята дейност както от МОН, така и от страна на дипломатическите ни представителства зад граница поради невъзможността МОН да командирова постоянно служители във всички точки на света. "В предложението (на Станков - бел. ред.) е предоставена информация и документи, от които е видно, че организацията фактически блокира дейността по контрол на българското неделно училище, които са вменени на Генералното консулство", посочват от ведомството причините двете училища да бъдат отписани от Списъка на неделните училища за т.г. И допълват, че предложението за отписване е обсъдено на заседание на Междуведомствената комисия по въпросите на българските неделни училища в чужбина, проведено на 6 ноември 2025 г., като в нея са участвали представители на МОН, МВнР, Министерството на културата и Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

"На база предоставената информация и с оглед обстоятелствата, че българската държава чрез своето Генерално консулство не може да извършва контрол на неделното училище и то е обект на уронващи престижа и авторитета му действия, със заповед на министъра на образованието и науката от 20 ноември 2025 г., е утвърден Актуализиран списък на българските неделни училища в чужбина за учебната 2025/26 г., в който не са вписани двете неделни училища към организацията "Малко българско училище в Чикаго". Тези действия са продиктувани от нуждата за защита на публичния интерес и предоставения публичен ресурс за неговата издръжка", мотивират се от МОН. Оттам са изразили готовност да включат отново училищата в списъка, ако те предоставят възможност за проверка и ефективен контрол.