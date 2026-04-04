Съдебно дело върна финансирането на двете неделните училища в Чикаго

Двете български училища в Чикаго, които в края на миналата година бяха изключени от Списъка на българските неделни училища в чужбина за 2025/26 г., са върнати обратно в него. Това става ясно от заповед на служебния просветен министър проф. Сергей Игнатов.

Става дума за Малко българско училище, Елк Гроув Вилидж и Българско неделно училище "Малката България", Илинойс, САЩ, които функционират към организацията "Малко българско училище в Чикаго". В началото на декември те се оплакаха от спряно финансиране след скандал с генералния консул Светослав Станков. Училищата го обвиниха в неправомерни действия, а той - в отказ да бъде допуснат да осъществи контрол. Консулът бе защитен от над 25 български училища, детски градини, културни и обществени организации в района на Средния Запад, които подписаха петиция в негова подкрепа.

Тогава от МОН обясниха, че организацията фактически е блокирала дейността по контрол на българските неделни училища, които са вменени на Генералното консулство. Оттам заявиха, че прекратяват финансирането, за да защитят публичния интерес и предоставения публичен ресурс за тяхната издръжка, но изразиха готовност да ги включат отново в списъка, ако те предоставят възможност за проверка и ефективен контрол.

Причините за включването на училищата обаче са малко по-различни. В отговор до "Сега" от МОН обясниха, че срещу заповедта на просветния министър, с която те са отписани от списъка, е образувано съдебно дело. "С него се спира изпълнението на заповедта и училището е действащо, тъй като заповедта на министъра за неговото отписване е предмет на съдебно обжалване. Това означава, че към момента заповедта не поражда действие до окончателното решение на съда", поясняват от ведомството. Поради това и междуведомствената комисия по въпросите на българските неделни училища в чужбина е решила да върне двете училища отново в списъка за за настоящата учебна година, за да може да осъществява пълноценно дейността си в съответствие с изискванията на МОН.

"При отмяната на обжалваната заповед е отчетено, че двете училища при спряно финансиране от МОН не са подлежали на мониторинг от страна на задграничните представителства и МОН, но не са и преустановявали дейността си. Увереност за това дават не само проведената онлайн среща с Управителния съвет на "Малко българско училище в Чикаго", писмено декларираната готовност от страна на училищата да бъде осъществяван мониторинг, но и регулярната комуникация със задграничните представителства на България във Вашингтон и в Чикаго", казват още от МОН в отговора си. "Важно обстоятелство за реализиране на политиките на МОН чрез българските неделни училища в чужбина е, че включването отново на двете училища в Списъка ще позволи Генералното консулство в Чикаго да извършва мониторинг на място на дейността им, да реализира подкрепа при необходимост и да се осъществяват съвместни дейности за постигане на ефективни резултати" , добавят оттам.