България е сред държавите, в които хората между 15 и 29 години се сблъскват с най-много лишения в Европейския съюз, показва проучване на Евростат. 14% от младежите ни са се сблъскали с материални или социални лишения през 2025 г.

Заедно с нас на челни позиции в проучването са Гърция с 14,7% и Румъния с 15,1% от младите, които живеят в лишения.

Тези данни са повече от два пъти по-високи от средното ниво за ЕС – 5,8%. След първите три държави с най-висок процент на младежи, сблъскващи се с лишения, е Испания с 8,1%, а страните с под 3% са Естония, Кипър, Австрия, Нидерландия и Португалия. Най-малко млади в лишения живеят в Хърватия и Словения – 0,8% и в Полша – 1,5%.

Младежите, които живеят в риск от бедност и социална изолация, за ЕС са 24,2% за 2025 г., като това е с над три проценти пункта повече от дела на общото население на ЕС, което живее в такива условия. Подобни са данните и за хората на ръба на бедността – младите с такъв начин на живот са с 3% повече от общото население. За разлика от това, при домакинства с нисък интензитет на труд младежите се доближават до цялото население на ЕС. Делът за младите е 8,2%, а процентът за цялото население на ЕС е 7,9% за 2025 г.