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Мигрант избяга от центъра в Пъстрогор с колата на кмета

Шести ден МВР не казва дали е открила ни автомобила, ни бежанеца

01 Авг. 2026
Кметът на Пъстрогор Илия Илиев вече шести ден не знае къде е колата му.
Кметът на Пъстрогор Илия Илиев вече шести ден не знае къде е колата му.

Бежанец е избягал от транзитния център от затворен тип в Пъстрогор. Изумителното в случая е, че е избягал с колата на кмета на селото в понеделник, а до момента няма следа нито от него, нито от присвоения автомобил, съобщава БНТ.

За случая съобщи потърпевшият кмет Илия Илиев. Всяка сутрин той оставял колата си пред кметството, като ключовете винаги били до скоростния лост.

Когато открил, че автомобилът му го няма, той си спомнил, че видял непознат мъж да се навърта край кметството.

Кметът подава сигнал в полицията със съмнение, че автомобилът е откраднат от избягал от центъра чужденец.

„Сто процента е сигурно, че е от центъра, защото полицаите ни го показаха на снимка. На мен ми казаха, че първото засичане на колата ми е било до Любимец, по магистралата. След това – някъде над Харманли. И в 10:10 часа на Траянови врата я засича за последен път камера“, разказва кметът на Пъстрогор пред БНТ.

Центърът в Пъстрогор е от затворен тип и е под контрола на МВР. В него са настанени над 100 души от Азия и Африка. Вече шести ден от МВР няма официална информация по случая. Няма и следа нито от колата, нито от беглеца.

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Ключови думи:

Пъстрогор, бежански лагер, бежански център

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