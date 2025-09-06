Ловът за висока средна скорост започва по 22 отсечки

Камерите на тол системата вече официално ловят нарушители на пътя, измервайки средната скорост на автомобилите. Контролът започва с 22 отсечки, които са проверени от Българския институт по стандартизация и успешно са преминали тестовете, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".

Ефективният контрол по тях - с налагане на глоби, стартира в 00.00 ч. на 7 септември, напомнят от АПИ . Ето кои са 22-та участъка, зорко следени от "очите" на тол системата:

Автомагистрала „Тракия": Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица

АМ „Струма": Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево

АМ „Хемус": Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово

• Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци

• I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино

• I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

• I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник

• I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор

Как работи

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, данните за нарушението се изпращат от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.