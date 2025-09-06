Медия без
Ловът за висока средна скорост започва по 22 отсечки

Участъци от три магистрали и Северната тангента на София са сред утвърдените за най-новия вид тол контрол

Днес, 20:01
Проверявайте за актуална информация на сайта на Националното тол управление bgtoll.bg, съветват от пътната агенция.
БГНЕС
Камерите на тол системата вече официално ловят нарушители на пътя, измервайки средната скорост на автомобилите.  Контролът започва с 22 отсечки, които са проверени от Българския институт по стандартизация и успешно са преминали тестовете, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".

Ефективният контрол по тях - с налагане на глоби, стартира в 00.00 ч. на 7 септември, напомнят от АПИ . Ето кои са 22-та участъка, зорко следени от "очите" на тол системата:

  • Автомагистрала „Тракия": Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица
  • АМ „Струма": Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево
  • АМ „Хемус": Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово

•  Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци

 •  I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино

•  I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно

•  I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник

•  I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор

 

Как работи

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, данните за нарушението се изпращат от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. 

Обхват

22-те отсечки са само началото. Данните ще се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.

 

