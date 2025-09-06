Ловът за висока средна скорост започва по 22 отсечки

Камерите на тол системата вече официално ловят нарушители на пътя, измервайки средната скорост на автомобилите. Контролът започва с 22 отсечки, които са проверени от Българския институт по стандартизация и успешно са преминали тестовете, съобщи Агенция "Пътна инфраструктура".
Ефективният контрол по тях - с налагане на глоби, стартира в 00.00 ч. на 7 септември, напомнят от АПИ . Ето кои са 22-та участъка, зорко следени от "очите" на тол системата:
- Автомагистрала „Тракия": Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица
- АМ „Струма": Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник - Българчево
- АМ „Хемус": Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан; Каспичан – Белокопитово
• Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци
• I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино
• I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно
• I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник
• I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор
Как работи
Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което едно превозно средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, данните за нарушението се изпращат от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции.
Обхват
22-те отсечки са само началото. Данните ще се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология.