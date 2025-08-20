Лидерът на БОЕЦ съди МВР след произволен арест

Булфото Георги Георгиев беше задържан по време на протеста срещу решението на ЦИК от навечерието на местните избори през 2023 г. да отмени машинния вот.

Лидерът на гражданското движение БОЕЦ Георги Георгиев търси обезщетение от МВР за незаконното му задържане през октомври 2023 г. Исковата молба по Закона за отговорността на държавата е за 51 000 лв.

Това съобщи във "Фейсбук" Методи Лалов, който е адвокат на Георгиев. Лидерът на БОЕЦ беше задържан по време на протеста срещу решението на ЦИК от навечерието на местните избори през 2023 г. да отмени машинния вот.

"Георги претендира обезщетение в размер на 51 000 лева за нанесени неимуществени вреди - унижение, разочарование от държавата, гняв, страдание поради влошаване на здравето му по време на задържането, притеснение за семейството си, лишаване от основно демократично право - да гласува на местните избори на 29 октомври 2023 г.", обяснява Лалов. Той припомня, че случаят беше включен от Държавния департамент на САЩ в доклада за правата на човека за 2024 г., като пример за произволен арест.

Преди малко повече от година две съдебни инстанции се произнесоха, че арестът на Георгиев е полицейски произвол. И прокуратурата пледира в полза на Георгиев по делото, което той водеше срещу заповедта за задържане.

МВР има правомощия да задържа до 24 часа при определени условия. Едно от тях е, когато има данни, че някой е извършил престъпление. Този текст от закона са използвали полицаите и за лидера на БОЕЦ, без обаче да посочат някакви факти. Съдът за пореден път обясни на МВР, че най-малкото трябва да се опише накратко извършеното деяние.

"Не е необходимо излагането в заповедта на пространна фактология, а съвсем накратко, дори в рамките на едно изречение, да се посочи поведението, което се твърди, че съставлява престъпление, кога и къде е осъществено то", се казва в решението на районния съдия Мирослав Георгиев. Иначе задържаният не разбира за какво точно е задържан. Съдът цитира и практика на съда в Страсбург, според която при липсата на конкретна фактическа обосновка на необходимостта от задържането, то се явява несъвместимо с принципа за защита на лицата от произвол.

Това далеч не е първата заповед за задържане на МВР, която пада в съда заради липса на мотиви. Години наред обаче МВР отказва да промени практиката си, да анализира подобни случаи и да обучава служителите си да ги избягват.

Из исковата молба

В исковата си молба, с която "Сега" се запозна, Георгиев пише, че по време на протеста на 28 октомври бил пресрещнат от повече от 10 униформени служители на МВР, които го обградили и един от тях му заявил, че има разпореждане от министър Калин Стоянов да бъде "установен". Георгиев оказал пълно съдействие - представил се с имената си и им предоставил своята лична карта, от която на място била установена неговата самоличност. Въпреки това полицейски служител му казал, че има министерска заповед да бъде отведен и задържан в полицейския арест. Георгиев много пъти питал защо се налага това, но не получил отговор. След това бил принудително натоварен в полицейска камионетка с решетки и отведен в ареста на 01 РУ-СДВР. Там в продължение на повече от час двама полицейски служители обработвали документите по неговото задържане, без да му кажат защо е задържан. Единственият отговор, който получил бил да запомни числото "513" (номерът на полицейската преписка, б.а.), както и че друго не го интересува и няма значение.

В резултат на задържането му здравословно му състояние се влошило, предвид невъзможността да изпълнява предписаните му процедури за поддържане на здравето, пише още в молбата. Обяснява се и как, след като бил пуснат на следващия ден, който е и денят на изборите, нямало как да се придвижи до Видин навреме, за да гласува.

"Преживяното от Георги Георгиев не е просто административен казус, а събитие, което е разтърсило неговата същност като човек и гражданин. Той е бил изтръгнат от нормалния си живот и хвърлен в капана на държавния произвол. Чувството за унижение пред обществото, излъчено на живо, е непоносимо. Объркването, предизвикано от липсата на обяснения, е изтощително. Поставянето в ръцете на служители, които отказват да спазват закона, са травматични и оставят дълбок отпечатък", се казва в исковата молба.

Според нея задържането на Георгиев, който е виден граждански активист, е флагрантен акт на репресия и тормоз. "Целта е била не просто неговото обезвреждане, а сплашване на цялата гражданска общност. Лишаването му от възможността да гласува на изборите е най-циничното проявление на този произвол", пише още в иска.

