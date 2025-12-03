Медия без
Кухи профили лъжат, че на 3 декември "пак излизаме на протест"

Поредна фейк новина се тиражира в социалните мрежи

Днес, 14:28
"Отново излизаме", пише в подвеждащата публикация, която не уточнява кой точно свиква протест и каква е темата.
Стреснати от гигантския успех на протестите срещу мафията и кражбите през бюджета, управляващите впрягат анонимни тролове в битката срещу гражданската енергия.

В последните дни из социалните мрежи се пускат и тиражират "обяви" за следващия голям митинг. Митинг наистина ще има - но идната седмица. Фалшиви профили обаче "свикват" протест тази вечер, на трети декември. След като пуснат обявата, някои профили изчезват, трият се. 

На фона на кадри от огромния митинг в понеделник сега анонимни организатори твърдят,  че довечера в 18.00  ч 14 града ще излязат на площада, защото "протестът продължава".

Целите на тази фейк акция са ясни. Първо хората да се объркат кой за какво и кога ги призовава. Второ, тези, които се  хванат на въдицата за 3 декември, няма да са много и клакьорите на властта ще тръбят - ето, спихнаха ви се протестите.

Има и трета цел - събиранията ще са рехави, но ще са изцяло насочени срещу еврото - отново опит за разколебаване на хората. 

В социалните мрежи вече има и много коментари, които предупреждават за фейк митинга. 

"Хора, не вярвайте на гламавите копейки, зулуси и вся остальная…….дружинка! Следващият протест е официално обявен от ПП-ДБ. Той ще е другата седмица, когато ще бъде внесен вотът на недоверие!  Ще бъде обявен официално на пресконференция", гласи един от многобройните гневни постове - предупреждения.

"Здравейте приятели от Бургас! Понеже има доста хора, объркани, от вчера има тролски профили, които са се навъдили в Тикток, Тредс и др. социалки, предупреждавам - Споделят фейк новини за протести на 03.12. !!! Такава организация НЯМА. Иска се разрешение и 48-часово уведомление в общината преди протест!, предупреждава друг, цитиран от "24 часа". 

Внимавайте, няма такова събитие!
