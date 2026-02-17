Кметове от страната се събират пред дома на кмета на Бистрица

Кметове на кметства от цялата страна се събират пред дома на кмета на Бистрица Самуил Попов. Те изразяват подкрепа към Попов след атаката в понеделник, при която колата и входната врата на жилището му бяха запалени.

Националното сдружение на кметовете на кметства посочи в декларация, че умишленият палеж е постъпка, която „трябва да бъде осъдително заклеймена и от обществото“, защото показва, че „безопасността при изпълнение на служебните задължения и демокрацията в нашата държава са грубо потъпкани“.

От сдружението на кметовете казват, че действията са пряка заплаха срещу устоите на държавността и обществения ред. Миналото лято маскирани лица с бухалки нахлуха в кметството. От Сдружението на кметовете попитаха какво е направено по този сигнал.

Кметът на София Васил Терзиев, групата на ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС в Общинския съвет в столицата също настояха за разследване на инцидента. Терзиев поиска и властите незабавно да осигурят охрана на Самуил Попов. При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му, коментира столичният кмет.