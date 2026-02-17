Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кметове от страната се събират пред дома на кмета на Бистрица

Васил Терзиев поиска охрана за Самуил Попов

Днес, 08:39
БГНЕС

Кметове на кметства от цялата страна се събират пред дома на кмета на Бистрица Самуил Попов. Те изразяват подкрепа към Попов след атаката в понеделник, при която колата и входната врата на жилището му бяха запалени.

Националното сдружение на кметовете на кметства посочи в декларация, че умишленият палеж е постъпка, която „трябва да бъде осъдително заклеймена и от обществото“, защото показва, че „безопасността при изпълнение на служебните задължения и демокрацията в нашата държава са грубо потъпкани“.

От сдружението на кметовете казват, че действията са пряка заплаха срещу устоите на държавността и обществения ред. Миналото лято маскирани лица с бухалки нахлуха в кметството. От Сдружението на кметовете попитаха какво е направено по този сигнал.

 

Кметът на София Васил Терзиев, групата на ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС в Общинския съвет в столицата също настояха за разследване на инцидента. Терзиев поиска и властите незабавно да осигурят охрана на Самуил Попов. При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му, коментира столичният кмет.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

бистрица

Още новини по темата

Петима мъже са задържани заради палежите срещу кмета на Бистрица

16 Февр. 2026

Маскирани с бухалки нахлуха в общината в софийската Бистрица
15 Юли 2025

Бойко Цвятков - от На края на Вселената до Къщата с ореха
02 Юли 2021

Жилищна сграда с басейн расте до защитената зона на Витоша
13 Окт. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?