Кметове протестираха в подкрепа на кмета на Бистрица

Кметове на кметства от цялата страна се събраха днес пред дома на кмета на Бистрица Самуил Попов, за да го подкрепят след атаката в понеделник, при която колата и входната врата на жилището му бяха запалени.

Кметовете настояват за незабавни действия от страна на компетентните институции и ефективно разследване на инцидента, предава БНТ. "През 2024 г. имаме запален автомобил на кмета на Обзор, през 2025 г. имаме бит кмет на село Зидарово, община Созопол. Бит кмет на село около Павликени. Ние досега не сме чули причини и не ни е казано в прав текст, че лицата са задържани и са получили наказания," изброи случаи кметът на Долно Камарци Никола Гостев.

Една от версиите за сплашването е работата на кмета по незаконно сметище край селото, за което е подавал сигнали. "Че се изхвърлят земни маси, за мен не е най-големият проблем. Да, ощетява се общинският бюджет, държавният, но проблемът е, че може да се образува свлачище. Когато се извършва нерегламентирана дейност, тя подлежи на санкционен режим", коментира кметът.

Националното сдружение на кметовете на кметства посочи в декларация, че умишленият палеж е постъпка, която „трябва да бъде осъдително заклеймена и от обществото“, защото показва, че „безопасността при изпълнение на служебните задължения и демокрацията в нашата държава са грубо потъпкани“.

От сдружението на кметовете казват, че действията са пряка заплаха срещу устоите на държавността и обществения ред. Миналото лято маскирани лица с бухалки нахлуха в кметството. От Сдружението на кметовете попитаха какво е направено по този сигнал.

Кметът на София Васил Терзиев, групата на ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС в Общинския съвет в столицата също настояха за разследване на инцидента. Терзиев поиска и властите незабавно да осигурят охрана на Самуил Попов. При отправени заплахи, подадени сигнали и поредно извършено посегателство държавата е длъжна, макар и вече закъсняла, да гарантира сигурността му, коментира столичният кмет.