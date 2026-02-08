Кмет с присъда продължава да управлява

Селски кмет има окончателна присъда за купуване на гласове, но продължава да управлява, докато местните институции си прехвърлят отговорността за отстраняването му. За този абсурд разказа в репортаж БНТ.

Случаят е от поморийското село Бата. Кметът Георги Георгиев е задържан по подозрения за купуване на гласове през лятото на 2021 г. След една оправдателна присъда от Районния съд в Поморие, на втора инстанция кметът е признат за виновен, а присъдата е потвърдена и от Върховния касационен съд в края на миналата година. Георгиев е признат за виновен, че е дал по 50 лв. на четирима души да гласуват за определена политическа сила на парламентарните избори през 2021 г. Осъден е условно на 10 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Това на този етап с нищо не е попречило на кметуването му.

Оказва се, че законът не предвижда институциите да се уведомяват за присъдата автоматично, поради което всяка от тях бездейства. В крайна сметка две групи общински съветници подават сигнал до Общинската избирателна комисия с искане мандатът на кмета да бъде прекратен. Комисията обаче нямала разследващи функции и "не можела" да изисква от съда или прокуратурата съответните документи, обяснява председателят й Кольо Николов. В закона пишело, че тези обстоятелства се установяват служебно от общинската администрация. Така топката се прехвърля в полето на кмета на Поморие Иван Алексиев.

В голямата община обаче също няма документи за присъдата на Георгиев. Затова сега там чакат отговор от Районния съд, които трябва да предоставят всички документи. След това те ще бъдат изпратени на ОИК, а тя трябва да поиска от президента да насрочи извънредни избори. Докато се задвижи цялата тази бюрокрация, кметът Георгиев преполови мандата си.