Радев светкавично издаде указ за нов мандат на шефа на НСО

Президентът Румен Радев светкавично издаде указ за нов мандат като шеф на Националната служба за охрана на едно от най-доверените си лица ген. Емил Тонев. Това стана само няколко часа, след като кабинетът даде да се разбере, че пробва да изтъргува с държавния глава ръководния пост в НСО срещу съгласие на Румен Радев за назначаване на главен секретар на МВР и на шеф на ДАНС.

Още в самото начало на редовното правителствено заседание в сряда стана ясно, че правителството се е съгласило Емил Тонев да продължи да е ръководител на Националната служба за охрана. Решение на МС в този смисъл е гласувано на днешного заседание на министрите, съобщи премиерът Росен Желязков. Това е част от съгласувателната процедура, уредена в Закона за НСО, подчерта той. Ген. Тонев бе назначен за началник на важната служба през юли 2020 г. и мандатът му е изтекъл.

"От месеци кабинетът изпраща до президенството съгласувателни писма, но оттам само отвръщат, че въпросът ще бъде разгледан по-нататък", каза още Желязков и индиректно нападна за пореден път Радев, че бави назначенията на титулярен главен секретар на МВР и на председател на ДАНС. На няколко пъти бе казано, че на президента са подадени имена и за двете места, но той бави назначенията. Първоначално президентът обясни поведението си с това, че е нямало писмени предложения. След като получи и писмено кандидатурите, той продължава да не подписва укази вече седмици.

Премиерът обясни, че НСО е поредната държавна структура, където начело са хора с изтекли мандати и временно изпълняващи функциите.

"Днес ще внеса предложение до президента за преназначаване на генерал Емил Тонев за началник на НСО за нов период. МС ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ", заяви около 10 ч. сутринта Желязков. По-малко от 4 часа след това президентът тържествено обяви, че е подписал указа за новия мандат на Емил Тонев.

Заедно със съгласието за Тонев, премиерът обаче не пропусна да разкритикува индиректно Радев и да му подскаже, че сега е негов ред да пусне процедурите за главен секретар на МВР и за шеф на ДАНС "От друга страна обаче по въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където правомощията са вменени на правителството от Конституцията, не виждаме подобен подход. Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък", заяви Желязков.

Правителството няма да предлага законодателни промени, които да отнемат правомощия на президента. "Парламентът обаче е в правото си, но и в задължението си не само да упражнява парламентарен контрол към правителството, но и да разгледа своя ангажимент да предложи изменения, ако прецени това за необходимо, да ги гласува. НС може да направи това, за да се възстанови единоначалието в тези служби, " смята Желязков. Според него парламентът трябва да се произнесе дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри и временно изпълнение, което да се превърне не във временно, а в правило.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Точно преди една година президентът Румен Радев повиши в звание и издаде указ за удостояване на бригаден генерал Емил Симеонов Тонев, началник на Националната служба за охрана, с висше офицерско звание „генерал-майор“.

Това стана, след като държавният глава го спаси от уволнение на няколко пъти. Оставката на Емил Тонев бе на дневен ред по различни поводи и причини, но президентът Румен Радев, към когото е службата и който трябва да подпише указа, бранеше шефа на НСО и го спасяваше от уволнение. Един от случаите бе заради действията на охранителите на НСО край паметника Шипка на 3 март, когато бе допуснато агитката на проруските националисти от "Възраждане" да обстрелва със снежни топки тогавашните премиер Кирил Петков и председател на Народното събрание Никола Минчев. Тогава оставката на Тонев бе искана от транспортния министър по онова време Николай Събев.

През април 2022 г. правителството дори официално предложи на президента да освободи Тонев заради тежко нарушение и системно неизпълнение на служебни задължения. Поводът бе предаването на видеоматериали от служебните входове на МС на прокуратурата. "В сградата на МС се намира контактна точка, чрез която могат да се подават сигнали за престъпления директно на европейската прокуратура. С предаването на тези видеоматериали се компрометира поверителността на подателите на сигнали и се застрашават техните права", обясни тогава говорителят на МС Лена Бориславова.

Пред bTV ген. Тонев отвърна, че по закон е длъжен да отговори на прокуратурата и да ѝ предостави материалите, които е изискала писмено.

"На оперативно заседание е обсъдено още разминаване в поведението на НСО със скорострелно предоставяне с гриф "Спешно" на видеоматериали от служебните входове на МС, съпоставено със забавено и липсващо предоставяне на съдействие по време на протестите по-миналото лято, когато беше изключително важно тези видеозаписи да бъдат предоставени на разследващите органи, за да може да бъдат направени пълни разследвания на насилието над протестиращи граждани", каза още Лена Бориславова. Става въпрос за бързото предаване на видеозаписите с упражнено насилие над протестиращи през край сградата на Министерския съвет, които бяха поискани от Софийската градска прокуратура.

Румен Радев обаче отказа да уволни Тонев.

За оставка на Тонев се заговори още няколко пъти, включително при инцидента с кола на НСО край Аксаково, когато автомобил на службата помете кола на пътя, чийто шофьор загина.