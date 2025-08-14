Медия без
Изненада - министър откри образцов дом за хора с деменция

Днес, 16:46
Берковица - най-сетне добри грижи за хора с деменция.
МТСП
Берковица - най-сетне добри грижи за хора с деменция.

Поредната изненадваща проверка на домове за възрастни и хора с увреждания завърши с неочакван резултат - домът се оказа изряден, а не с обичайните потресаващи условия и отношение.

Днешната проверка на социалния министър Борислав Гуцанов е била в Дома за пълнолетни лица с деменция в село в Бистрилица, община Берковица, заедно с екип на Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ). Засилените проверки започнаха през май. От началото на годината до момента от АКСУ са направени над 560 проверки. Разкрити са 12 нелегални обекта, които са преустановили дейност. 

Домът в Бистрилица се финансира от държавния бюджет и се управлява от община Берковица. Той показва, че и при тежки диагнози може да има социализация и добро отношение. Обитателите на дома са включени в множество социални дейности. Персоналът има силна връзка с тях и постоянно ги ангажира с дейности от бита като приготвяне на ястия и производство на зеленчуци, отбелязват от министерството. Живеещите са включени в различни арт- и терапевтични дейности, а техните рисунки и пъзели са изложени навсякъде в дома.

Междувременно текат проверки и как вървят ремонтите и строежите по голямата програма за обновяване на 81 дома за стари хора и изграждането на 254 нови услуги за хора с увреждания, финансирани по НПВУ. В резултат на това не се допусна да бъдат изгубени над 750 млн. лв. инвестиция за модернизация на дългосрочната грижа, припомнят от МТСП.

