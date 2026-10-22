И близкият до Пеевски кмет на Кърджали е задържан за разпит

Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, който е и зам.-председател на ДПС, е задържан тази сутрин. Това съобщи Нова тв, като се позовава на официално потвърждение от пресцентъра на ДПС. Полицейски служители влезли в сградата на Общината и са отвели Мюмюн за разпит. Източници на "Сега" от МВР също потвърдиха, че Мюмюн е отведен на разпит.

Задържането идва пет месеца, след като Мюмюн беше отведен с полицейски конвой от Общината до Областната дирекция на МВР за разпит. Към момента няма допълнителна информация за причините за задържането.

Междувременно Прокуратурата продължава да разследва кметовете на Сунгурларе и Белица, които бяха задържани предходните дни.

Днес Окръжната прокуратура в Бургас съобщи, че кметовете на Сунгурларе и Белица Димитър Гавазов и Радослав Ревански, също от ДПС, са привлечени към наказателна отговорност в едно и също дело - за участие в престъпен сговор за осъществяване на търговия с влияние. Те са обвинени за това, че са осъществили престъпен сговор по между си и с третия обвиняем по делото - Х.Ш., за извършване на престъплението търговия с влияние на територията на страната. Според Нова тв това е Христо Широков, областен лидер на ДПС, който търпи домашен арест по друго дело.

"Според събраните към настоящия момент доказателства, сговарянето е осъществено на територията на община Сунгурларе на неустановена дата в началото на 2024 година, а престъпната деятелност е продължила до 20.10.2026 година", твърди прокуратурата.

Постановленията за привличане към наказателна отговорност на тримата обвиняеми са предявени на днес. Предстои Окръжната прокуратура в Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" за двамата кметове.

От пресцентъра на МВР също излязоха със съобщение, което почти копира това на прокуратурата, че при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС са задържани трима души, от които двама кметове на общини. "В хода на операцията са иззети множество документи, имащи отношение към дейността на две общини, свързана с обществени поръчки. Претърсени са административни сгради и домашни адреси в Сунгурларе и Белица. Разпитани са множество свидетели", казва МВР.

РЕАКЦИЯ

ДПС е сезирала прокуратурата да провери натискал ли е шефът на митниците кмета на Белица за подкрепа на "Прогресивна България". Това стана ясно от пост във "Фейсбук" страницата на ДПС. "Ако се потвърди тази информация, би следвало да се предприемат всички законови действия за пресичане на подобна злоупотреба с власт и влияние от висши представители на изпълнителната власт", се казва в съобщението.

Във втори пост няколко часа по-късно от ДПС коментират: "Показни полицейски акции в три последователни дни срещу трима кметове от ДПС - това ли е представата за предизборната кампания на „Прогресивна България“ и техния премиер Румен Радев? Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?". "

"С некадърността си „Прогресивна България“ обявиха война на всички - на хората, които изнемогват под натиска на високите цени, на най-уязвимите - пенсионери, деца и болни, на синдикатите, на бизнесите, на земеделците, на търговците, на банкерите, на студентите, на младите медици, на администрацията и държавните служители, на собствениците на имоти и автомобили", пишат от ДПС.