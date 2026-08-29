Хеликоптер спаси лекар след тежък инцидент в Пирин

Лекар от Банско пострада по време на преход в Пирин в района на връх Газей. Медицински хеликоптер и спасителен отряд са успели да транспортират лекарят до София, съобщиха от ППС .

Сигналът за инцидента с доктор Благой Терзиев е подаден към 08:30 часа тази сутрин. Той се е движил в група с други планинари, но паднал лошо на една от пътеките в Газейския циркус, който е на над 2700 метра надморска височина. Веднага планинските спасители са поискали подкрепа от медицински хеликоптер заради тежкия трен. Към мястото е насочена летателна машина.

"Хеликоптерът качи четирима наши колеги и ги закара близо до мястото на инцидента с д-р Терзиев. Те са стигнали бързо до пострадалия, обездвижили са го, тъй като е имал най-вероятно фрактура на тазобедрената става. След това с носилка са го транспортирали до хеликоптера. Пострадалият вече е под медицинско наблюдение в столична клиника", разказа Благовест Обецанов, началник на отряда на Планинската спасителна служба в Банско.

Според него никой не е застрахован от инцидент в планината. Самият д-р Благой Терзиев има десетки години опит в планинското медицинско спасяване и е част от отряда на ПСС.

Часове по-късно от Планинската спасителна служба в Банско съобщиха за втори инцидент с турист в Пирин. Сигналът е подаден в дежурния център около 13.30 часа. 56 годишен мъж е със счупена подбедрица в района на Попово езеро. Поискана е помощ от въздуха.

Хеликоптерът е кацнал на паркинга на долна станция на кабинковия лифт, където е взел двама планински спасители, за да преценят къде е най-близкото до пострадалия място за кацане. При втория заход въздушната линейка ще транспортира до мястото на инцидента и медицинския екип, допълва БНР.