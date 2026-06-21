Двама кандидати се борят за поста на главен мюфтия

Националната мюсюлманска конференция, на която ще бъдат избрани нов главен мюфтия и ново ръководство на мюсюлманско изповедание в България, ще се проведе днес в НДК, предаде БНР. Кандидатите за нов духовен водач са двама - досегашният председател на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и заместник-главният мюфтия Ахмед Хасанов. Форумът започва в 10:00 ч.

Ведат Ахмед е на 47 г. от Каолиново. Завършил е духовното училище ”Нювваб“ в Шумен и Висшия ислямски институт в София. Следвал в Нов български университет и Шуменския университет. Магистратурата си завършва в Тракийския университет в Одрин. Работи в Главното мюфтийство от 2001 г. на различни позиции в сферата на образованието и издателската дейност. Бил е няколко пъти заместник главен мюфтия. Към момента е председател на Висшия мюсюлмански съвет. Женен, с четири деца.

Ахмед Хасанов е роден през 1977 г. в Омуртаг. Възпитаник е на средното духовно училище "Нювваб" в Шумен и на Висшия ислямски институт в София. Завършил е магистратура в университета в Анкара. Бил е имам в джамията в родния си град, работил е в Районното мюфтийство в Търговище, бил е учител и директор в Германия. В момента е преподавател във Висшия ислямски институт и заместник главен мюфтия. Женен, с едно дете.

Освен провеждането на изборите за главен мюфтия, по време на Националната мюсюлманска конференция ще бъдат обсъдени проблемите на мюсюлманите и ще бъдат гласувани промени в устава на мюсюлманското изповедание. Ще бъде избран нов председател на Висшия мюсюлмански съвет, както и 25 членове, които ще влязат във Висшия централен колективен ръководен орган на изповеданието.