Днес отварят ски пистата "Витошко лале"

След дълго чакане на подходящи условия днес официално откриват ски сезона на писта Витошко лале 1. Първото нощно каране за сезона е насрочено за тази вечер, четвъртък, 15 януари, съобщава БГНЕС.

Необичайно високите температури в началото на зимата, силните ветрове и почти никакъв снеговалеж, забавиха старта на ски-сезона на Витоша.

През последните дни обаче имаше обилен снеговалеж, което в комбинация с ниските температури, позволи заснежаването на пистите и поетапното пускане на съоръженията. Очакват се нови снеговалежи в края на седмицата, което ще подпомогне усилията на оператора на ски зоната да предостави максимално добри условия.

В ски зона Алеко вече работят писти Меча поляна, Учебна и Синя 5 (Помагалски), както и обслужващите ги съоръжения, посочва оператора "Витоша ски".

Ски зоната работи всеки ден от 9:00 до 16:00 часа за дневно каране. От 15 януари, всяка седмица от вторник до петък включително, ще се провежда и вечерно каране в часовия диапазон от 18:30 до 22:00 часа.

Цените на лифт картите се запазват почти без промяна от миналата година, като се въвежда и нова карта „Витоша 365“, която ще позволява на притежателите си ползване на съоръженията през цялата година.

В следващите дни предстои пускането на още писти и съоръжения, като се очаква съвсем скоро да заработят Витошко лале 2 и горната част на планината, ски зона Ветровала и Витоша сноупарк.

За 24 януари е планиран традиционният Витоша Зимен Фест и атрактивния Зимен Байк Дуел. В календара със събитията има състезания по ски алпийски дисциплини, фрийстайл ски и сноуборд, Държавно първенство по бордъркрос, както и зрелищната фрийрайд надпревара в дълбокия сняг – Витоша X lines.