Днес честваме народните будители

В първия ден на ноември честваме народните будители. Традиция за празника са факелните шествия, макар че в някои градове те бяха организирани още в четвъртък и петък, вероятно заради ученическата ваканция.

Денят на народните будители се отбелязва неофициално от 1909 г., първо в Пловдив. През 1922 г. е учреден като общонационален празник - ден за отдаване на почит към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България. В прокламацията за празника пише: „Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни".

През 1945 г. честването на празника е отменено от наскоро дошлото на власт правителство на Отечествения фронт. Възстановено е през 1990 г., а официално влиза в Кодекса на труда през 1992 г. Денят е неприсъствен за всички учебни заведения, но работен за всички останали. Поради това и понеделник, 3 ноември е работен ден за страната.

От 1991 г. Съюзът на учените в България отбелязва Деня на народните будители и като Ден на българската наука. С решение на Съюза на българските журналисти този ден става и Ден на българската журналистика.