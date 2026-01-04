Бурите не спират от Видин до Бургас

След като бурният вятър в събота отне човешки живот и нанесе редица сериозни щети, в неделя се очаква опасното време да продължи. Предупреждение от първа степен - жълт код, е издадено за 16 области в страната, сочи справка в сайта на НИМХ.

За три области – Видин, Монтана и Враца, предупреждението е за сняг и силен вятър.

За останалите области - София-град, София-област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, предупреждението е само за силен вятър.

Най-високите дневни температури ще са в много широки граници - от 2° в крайните северозападни райони до 17°-18° в Източна България, за София - около 14°.

В планините ще бъде предимно облачно и на места ще има превалявания от слаб сняг, в местата по-ниски от 1800 метра надморска височина - от дъжд. Ще духа бурен и ураганен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 2°.