Дърво падна върху кола и уби жена на Витоша

БГНЕС Дърво падна върху кола и в столичния квартал "Борово", но там инцидентът се размина без жертви

Дърво рухна върху автомобил и уби жена на Витоша. В колата е било цяло семейство. Инцидентът е станал на ул. „Беловодски път“ около 10 ч. сутринта. Семейството е отивало на разходка към Копитото.

Автомобилът е управляван от 34-годишен мъж. В него са се возили 31-годишна жена и децата им на 8 и 2 години.

"С дълбока тъга изказвам искрени съболезнования на семейството и близките на младата жена, загубила живота си при трагичния инцидент на Беловодски път. Това е тежка човешка загуба", написа в съобщение до медиите кметът на София Васил Терзиев и добавя:."Инцидентът е станал на територията на Природен парк „Витоша“. Независимо от това, Столична община е ангажирана и съдейства изцяло на полицията и на всички компетентни институции за изясняване на фактите".

В момента се извършва разследване и е важно да се изчака неговият резултат, без да се правят прибързани изводи за причините и отговорността, посочва още столичният кмет.

Бурният вятър повали огромно дърво и в столичния квартал Борово. По чудо при инцидента няма жертви, тъй като дървото е паднало на тротоар, по който обикновено има доста хора.

Аварийни екипи на Столична община разрязаха и отстраниха падналото дърво.

Ураганен вятър от над 120 км/ч нанесе щети и във Враца тази нощ. Има десетки паднали стълбове и електропроводи, написа във "Фейсбук" кметът на града Калин Каменов.

Съборени са навеси на спирки и дървета. Падат клони. Хвърчат ламарини, стъкла и керемиди. Има опасност от падащи предмети, предупреди Каменов.

На терен са екипи на гражданска защита, полицията, инспектората и служители на общината. Работи се по отстраняването и обезопасяването на скъсани кабели и далекопроводи. Няколко улици в града нямат ток, написа още Каменов.

Кметът съветва съгражданите си да подават сигнали за проблеми на телефон 0885 118 857.