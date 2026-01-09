Медия без
10 души са собственици на парцела с дървото, убило жена в София

Днес, 20:39
"Парцелът е горска защитена територия за природен парк към Природен парк "Витоша", сочат документите на районната администрация.
10 души са собственици на парцела, на който беше дървото, паднало от силния вятър и убило жена на ул. "Беловодски път" в столичния квартал "Бояна". Това е показала проверка на общинската администрация, съобщи за "Нова телевизия" кметът на район "Витоша" арх. Здравко Клинков.

По думите му, те са го получи следствие реституция през 90-те години на миналия век. Общинско участие в този терен, документално, няма, категоричен е районният кмет. По неговите думи, в случая се касае за по-сложен юридически казус, тъй като парцелът се намира на територията на София, но попада в обхвата на Природен парк "Витоша".

Там, според закона за природния парк, няма право да се премахват дървета. Дори дърветата, които падат, не могат да се отстраняват, а остават за мъртва дървесина, обясни арх. Клинков. Така че юристите трябва да кажат спрямо законите за природния парк кой носи отговорност и защо това дърво не е проверено.

Часове след инцидента от Природен парк "Витоша" обявиха, че за последно дърветата в този район са проверявани на 20.10.2025 г. Тогава дървото не е показвало външни признаци, че е болно и затова не е отсечено. Най-вероятната причина за падането му е силният вятър, предположиха от парка.

А кметът на район "Витоша" напомни, че в урбанизирана територия е по-лесно, защото там има наредба, според която за такива опасни дървета местната власт издава разрешения за премахване. Но в границите на Природния парк районната администрация  няма правомощия да издава  такива.  Ето защо компетентният орган, който може да установи опасно дърво и да вземе решение за премахването му, остава Природен парк "Витоша”. А там, казва кметът, е доста по-сложен самият механизъм за поддръжката на цялата екосистема.

От Министерството на земеделието и горите уточниха за "Нова телевиция", че още в събота е започнала проверка дали в района има още опасни дървета. Заради лошото време през последните дни обаче резултатите от нея ще се забавят.

