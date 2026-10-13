Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Български съд арестува руснак по искане на Москва

40-годишният Анзор Унежев е задържан от гранични полицаи край свиленградското село Сладун

Днес, 22:10
Арестуваният руснак е намерен в землище на свиленградско село
БНТ
Арестуваният руснак е намерен в землище на свиленградско село

Анзор Унежев, 40-годишен руски гражданин, издирван от Интерпол остава за постоянно в ареста, до гледане на делото му за екстрадиция в Руската федерация. Това постанови Окръжния съд в Хасково, съобщават от съда. Руският гражданин е задържан на 10 октомври от гранични полицаи в землището на свиленградското село Сладун. Той бил без документи за самоличност, но притежавал шофьорска книжка.

Руските власти го издирват за наказателно преследване по три обвинения – участие в нелегално производство на огнестрелни оръжия, незаконно придобиване, съхранение и продажба на оръжия и боеприпаси, както и организиране на дейността на екстремистка група. За тези престъпления в Русия се предвижда до 10 години затвор, разказва БНТ.

Мъжът отхвърли обвиненията към себе си и заяви, че иска политическо убежище. Той твърди, че има политическо убежище от 10 години и в Турция. "Те са длъжни да предяват доказателства, но нямат, защото аз не съм съпричастен към никакви оръжия или самоделки, камо ли пък към някакво масово производство. Никога не е имало такова", каза той. Руснакът обясни, че е бил заварчик и изобщо не разбира как в интернет се е създало видео, на което той преработва оръжие и го продава на някого.

Според хасковския съд задържането е необходимо, за да се осигури участието на мъжа в предстоящото производство по екстрадиция. Той няма установен адрес в България и не разполага с валидни документи за самоличност. Определението на хасковските магистрати може да бъде обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок. При подадена жалба или протест делото ще бъде на 22 октомври т.г. от 10:00 часа.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

, ,

Още новини по темата

Съд изненадващо отказа да предаде българин на Великобритания
22 Юли 2026
България даде на Германия съден шеф на авиокомпания
13 Май 2026
Интерпол задържа 270 души в мегакция срещу фалшиви лекарства
07 Май 2026
Съдът остави в ареста шейха от кралското семейство на ОАЕ
09 Апр. 2026
България задържа шейх от кралската фамилия на ОАЕ
06 Апр. 2026
20 г. затвор и отнемане на $350 млн. грозят руснаците, дадени от България на САЩ
03 Апр. 2026
България предаде руснаци на САЩ въпреки заканите на Москва
30 Март 2026
България ще екстрадира руски финансист в САЩ
18 Февр. 2026
Съдът във Варна отказа да предаде на Москва руснак, търсен за грабежи
24 Яну. 2026
Бивш депутат от СДС осъди прокуратурата за 280 000 лв.
13 Яну. 2026
Съдът отказа да предаде на Гърция българин, осъден там на 35 г.
08 Яну. 2026
Французин стана президент на Интерпол
27 Ноем. 2025
Съдът във Варна отказа да предаде руснак, издирван от Москва
15 Септ. 2025
България предава на Германия футболист, обвинен за отвличане за 1 млн. евро
04 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Брависимо за Йотова - всички я обичат, без да задават въпроси
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки