Все по-ясно става, че разположената в момента в България многонационална бойна група на НАТО ще бъде надградена и усилена до ниво бригада, което би означавало поне четири пъти увеличение на състава и техниката.

През последните няколко дни групата проведе тактическо учение с бойни стрелби на ниво бригада „Тракия-26“. Подготовката премина на учебни полигони „Ново село“ и „Корен“. В нея участваха военни формирования от състава на бойната група и от италианската бригада „Гарибалди“, както и самолети Су-25 от състава на ВВС. Те изпълняваха учебно-тренировъчни задачи по нарастване на бойната група до бригада и интегрирането ѝ в структурите на НАТО.

Участниците в учението демонстрираха способности при изпълнение на задачи в отбранителна операция – провеждане на тактически действия при отбрана, въздействие на противника и контраатака, логистична поддръжка и медицинска евакуация. Бяха използвани въоръжение и техника на механизираната бригада, многоцелеви хеликоптери, самолети Су-25, както и въздушни и наземни дронове, съобщават от Министерство на отбраната.

Започва изграждане на много голяма натовска база край Кабиле Стартира изграждането на натовска база край Кабиле и Безмер, която ще бъде дом на разположената в момента у нас многонационалната бойна група на Алианса, но ще има капацитета да поеме бригада и дори цяла дивизия.

Още през юли 2023 г. стана ясно, че НАТО предвижда за България формиране на мощна бригада от много добре обучени части на няколко държави.Тогава бе обявено, че така ще се увеличат 4 пъти войниците на Алианса. Според одобрените регионални планове на защита на Алианса от Русия, каквито се направиха за първи път от Студената война насам, настоящата батальонна бойна група на НАТО в България трябва да стане бригада.

По стандартите на НАТО бойната батальонна група е от около 1300 войници, а бригадата - от около 5000.

В момента в България има една батальонна група от около 1200-1300 души, като тя е с рамкова държава Италия. За нея САЩ дадоха рота с бойни бронирани машини "Страйкър". Великобритания изпрати рота от състава на Кралския ирландски полк на Британската армия, Гърция се включи с противотанков взвод, а България с 42-ри механизиран батальон от Сухопътните войски, който участваше в мисии в Афганистан. Самата Италия е с най-многобройното участие в групата с над 700 военни с повече от 50 единици техника. В групата има военни и от Турция, Северна Македония, Черна гора, Албания.

Военният министър на Италия дойде и заради базата в Кабиле Военният министър на Италия Гуидо Крозето дойде в България и заради сериозното забавяне на изграждането на базата на НАТО в Кабиле.

Пак през юли 2023 г. бе обявено, че България предлага на НАТО създаването на многонационален дивизионен щаб, който да бъде разположен в района на Кабиле и Безмер. По този проект се работи и в момента. Тук идеята е първоначално да бъде разположена съществуващата бойна група на НАТО, а после да може да се разгръща при нужда бригада и дори дивизия. Мястото бе избрано заради близостта му до летище, пристанище и полигон „Ново село“, както и заради съществуващата железопътна и пътна инфраструктура. Очаква се обектът да струва поне няколкостотин милиона евро.