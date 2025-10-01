Медия без
Банда от грузинци е обирала апартаменти в София за под 5 минути

До този момент са доказани 5 кражби в центъра на столицата

Днес, 19:03
Илияна Кирилова

Трима граждани на Грузия са установени, задържани и обвинени за домови кражби на територията на столицата. Това съобщи на брифинг прокурор Иван Димитров от Софийската районна прокуратура. 

До момента са събрани доказателства за пет престъпления, извършени в два района на София, от апартаменти в отсъствието на обитателите. Кражбите са извършвани както през деня, така и през нощта, в периода от май до септември тази година, обясни прокурор Димитров. 

При претърсване в стая в хостел, обитавана от обвиняемите, са намерени и иззети част от откраднатите вещи – златни и сребърни накити, парични средства в левове и евро, както и технически средства за отключване на касови и секретни брави. Иззети са също ръкавици и шапки, използвани при извършването на престъпленията. 

По думите на зам.-началника Пето Районно управление - СДВР комисар Илия Кузманов и тримата са „много сериозни престъпници, професионално подготвени“, които сменяли местоживеенето си ежемесечно, както и районите, в които са действали. Според него кражбите са били извършвани за под пет минути, след предварително наблюдение на адресите.

Стойността на отнетите вещи от вече установените случаи надхвърля 20 000 лв, като сумата може да нарасне след експертизи на иззетите накити. Разследването продължава, като се очаква да бъдат установени и други престъпления, извършени от задържаните. 

Прокурор Иван Димитров посочи, че за извършените деяния законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от една до десет години.

