Асен Василев: Няма да се сгънем пред крясъците на Пеевски

Илияна Димитрова Председателят на ПП Асен Василев обяви, че партията ще подкрепи предложението за промяна в закона, внесено от "Демократична България" и от "Възраждане", на депутатите да бъде отнета възможността за охрана от НСО.

"За момента не планираме нов вот на недоверие. Следващата голяма битка, която се задава, е покрай бюджета. Вече върви подгряването да се вдигат данъци, да се замразяват доходи, за да се налива в касичките на Пеевски."

Това заяви председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на "Нова телевизия" тази сутрин. По думите му, Пеевски управлява държавата и краде от данъците на българските граждани.

"Неговата роля в държавата зависи от това, че едни хора, като почне да им крещи, че ще ги приключи, се сгъват. Е, ние не се сгънахме и няма да се сгънем. Има много хора в тази държава, които няма да се сгънат. Ще работим за България с главно Б, а не за държава с Д", заяви Василев.

Относно акцията на ПП по блокирането на парламентарния паркинг той каза, че това е "едно добро постижение", защото разкрива как един човек харчи от данъците на всички за лична охрана. Василев отново попита защо е разпоредена такава охрана за председателя на ДПС "Ново начало" и защо един депутат е по-ценен от премиера и президента.

"Един човек, когото го охранява цялата държава. С парите за неговата охрана всяка година може да се строи една детска градина. Защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Да сте видели такава охрана с премиера, президента или с шефката на Народното събрание? Това, което видяхме, е истинското лице кой управлява тази държава и какво си позволява", посочи Василев.

Той добави, че ще подкрепи предложението за промяна в закона, внесено от "Демократична България" и от "Възраждане", на депутатите да бъде отнета възможността за охрана от НСО.

Също така Василев заяви, че според него има начин правителството да покаже, че не е зависимо - ако правосъдният министър Георги Георгиев свика Висшия съдебен съвет:

"Да се съберат двете колегии - съдийската и прокурорската и да обсъдят шестте месеца, които са записани в Закона за съдебната власт, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ и да се види дали наистина това са шест месеца. Защото съдиите казват, че са шест и си сменят шефа на Върховния административен съд, а прокурорите казват, че не са шест месеца. Та, г-н Георгиев, който е гласувал за този закон, преди да стане министър, да събере пленума и да обясни какво е имал предвид авторът. Шестият месец изтече."