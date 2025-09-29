Медия без
Подкупът от екипа на Роби Уилямс е искан с "Гугъл транслейт"

Двама служители на "Автомобилна администрация" са уволнени

29 Септ. 2025Обновена
Концертът на Роби Уилямс в София на Националния стадион събра над 40 000 зрители.
Концертът на Роби Уилямс в София на Националния стадион събра над 40 000 зрители.

Концертът на Роби Уилямс у нас е съпътстван от голям скандал. Двама служители на агенция "Автомобилна администрация" са били задържани при операция на столичната полиция заради поискан подкуп от водачи на камиони, превозвали техниката на поп звездата. Арестът е станал на 25 септември, концертът бе на 28-и на Националния стадион, а екшънът доби публичност на 29 септември, тоест днес. Има и комичен момент - "даиджиите" си помагали с автоматичния превод на "Гугъл транслейт" в контакта с британските шофьори.

Първоначално информациите бяха неофициални. Те гласяха, че потърпевшите били спрени на влизане в София, алармирали за поискан подкуп полицията и британското посолство, а служителите на администрацията са задържани за 72 часа.

Първи официално реагира министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той съобщи, че двамата инспектори са уволнени след незабавно образувано дисциплинарно производство. Били дългогодишни служители в системата на "Автомобилна администрация" - от 2012 г. "Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", заяви Караджов пред bTV.

По-късно на специален брифинг дойде по-подборен разказ от прокуратурата, органите на МВР и на "Автомобилна администрация": Техниката на Роби Уилямс пътувала с 22 тира. Към 19.20 часа на 25 септември 5 камиона са спрени на пункта "Черна котка" от двамата служители. На водачите било казано, че имат повреда в тахо шайбите - и трябва да платят глоби. Двама от водачите не са подали на рекета, но трима дали парите - 300 евро за единия и по 200 лв. за другите двама. Трябвало да се ходи и до банкомат, понеже шофьорите нямали банкноти. А какво точно следва и как да го направят било указвано чрез "Гугъл транслейт" поради езикова бариера. Сигналът за всичко това е подаден от организатора на концерта. И петимата шофьори после твърдели пред нашите власти за искан подкуп, а при обиски в автомобили, адреси и джобове на задържаните са намерени общо 43 000 евро и над 5000 лв. в брой, част напъхани в цигарени кутии. Двамата служители са задържани за 72 часа. Бе потвърдено, че са опитни, нямали нарушения досега.

На брифинга направи впечатление маститото институционално присъствие. Шефът на ДАИ Дамян Войновски поясни, че камионите са чисто нови и не би следвало да имат каквито и да е повреди. В момента се преглеждала камерата от автомобила на инспекторите. Зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова добави, че хипотезата, по която се работи в момента, предвижда до 6 години затвор и глоба между 5 000 и 10 000 лв. На брифинга до директора на СДВР Любомир Николов присъства и представител на ГДБОП - но дирекцията само консултирала, нямало данни за организирана престъпна дейност.

