Арести в София заради искан подкуп от екипа на Роби Уилямс

Концертът на Роби Уилямс в София в неделя вечерта е на път да бъде съпътстван от голям скандал. БНР съобщи, че двама служители на агенция "Автомобилна администрация" са били задържани при операция на столичната полиция заради поискан подкуп от четирима водачи на камиони, превозвали техниката на поп звездата.

Камионите били спрени при влизане в столицата от екип на администрацията. Водачите подали сигнал в СДВР, а искалите подкуп са били задържани. БНТ добавя, че сигнал има и до британското посолство. Служителите на администрацията са задържани за 72 часа. Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности.

Първата и засега единствена официална реакция е от министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Пред bTV той съобщи, че двамата инспектори са уволнени след незабавно образувано дисциплинарно производство. И двамата били дългогодишни служители – работели в системата на "Автомобилна администрация" от 2012 г. "Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", заяви Караджов.