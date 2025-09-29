Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Арести в София заради искан подкуп от екипа на Роби Уилямс

Двама служители на "Автомобилна администрация" са уволнени

29 Септ. 2025Обновена
Концертът в София на Националния стадион събра над 30 000 зрители.
FB/Disco.BG
Концертът в София на Националния стадион събра над 30 000 зрители.

Концертът на Роби Уилямс в София в неделя вечерта е на път да бъде съпътстван от голям скандал. БНР съобщи, че двама служители на агенция "Автомобилна администрация" са били задържани при операция на столичната полиция заради поискан подкуп от четирима водачи на камиони, превозвали техниката на поп звездата.

Камионите били спрени при влизане в столицата от екип на администрацията. Водачите подали сигнал в СДВР, а искалите подкуп са били задържани. БНТ добавя, че сигнал има и до британското посолство. Служителите на администрацията са задържани за 72 часа. Очаква се по-късно днес от полицията и прокуратурата да дадат подробности.

Първата и засега единствена официална реакция е от министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Пред bTV той съобщи, че двамата инспектори са уволнени след незабавно образувано дисциплинарно производство. И двамата били дългогодишни служители – работели в системата на "Автомобилна администрация" от 2012 г. "Като министър на транспорта и съобщенията оставам ангажиран с каузата да изчистим системата от наследените корупционни практики. И занапред ще работим активно и безпристрастно в тясно сътрудничество с българската прокуратура и разследващи органи", заяви Караджов.

    Последвайте ни и в google news бутон

    Ключови думи:

    Роби Уилямс, Автомобилна администрация, подкуп

    Още новини по темата

    Роби Уилямс е кралят на бритпопа и го доказа в София
    29 Септ. 2025

    Двама са предадени на съд по делото за подкуп в щангите
    21 Авг. 2025

    КПК кара депутат от ПП да обясни, че не е кмет на район "Витоша"
    24 Юли 2025

    Румънци подхвърлиха 290 евро подкуп на български гранични полицаи
    23 Юли 2025

    Полицай изнудвал бизнесмен с данни от МВР, за да му дава подкупи
    15 Юли 2025

    Глухи фенове ще „слушат“ рок с кожата си в Пловдив и София
    10 Юли 2025

    Властта обяви война на стотиците тирове-нарушители
    26 Май 2025

    Агенция "Автомобилна администрация" има нов директор

    17 Март 2025

    Дара бе избрана да подгрява Роби Уилямс в София
    13 Март 2025

    Само за часове МВР арестува трима водачи, подхвърлили подкупи
    10 Февр. 2025

    Роби Уилямс ще разтърси София догодина
    18 Дек. 2024

    Шеф на служба "Земеделие" е арестуван за подкупи на декар
    30 Авг. 2024

    Инспектор беше осъден условно за подкуп от 10 000 лв.
    29 Авг. 2024

    Шофьор на камион даде 1000 лв. подкуп на 3-ма полицаи в София
    05 Авг. 2024

    ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

    ТУШ Разгледай всички

    АВТОРИ

    ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
    ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
    ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
    СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
    ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар