Ангел Кунчев подаде оставка

Дългогодишният главен държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев подаде заявление до премиера Румен Радев за освобождаване от длъжност. Като основания той посочва навършването на пенсионна възраст и несъгласието си с подготвяната реформа в държавния здравен контрол, съобщи здравното министерство. Това развитие беше очаквано и за него се спекулираше усилено в последните дни. Ангел Кунчев е епоха в здравното министерство – четвърт век от него идват вестите за противоепидемични мерки, заразни заболявания и др. Той беше и едно от главните действащи лица на извънредното положение около пандемията от COVID-19.

Наскоро доц. Кунчев се завърна след тежка операция на поста си, който заемаше в последните 15 години и който е един от най-ключовите при извънредни ситуации. Връщането му съвпадна с анонсирането на голяма административна реформа в две ключови звена на здравната система, за едното от които той отговаряше пряко – регионалните здравни инспекции. Те, според замисъла на министъра, трябва да се преструктурират в териториални дирекции на министерството, като се очакват значителни съкращения в общата администрация на инспекциите, чиито задачи трябва да се прехвърлят към централната администрация – счетоводство, правни услуги, човешки ресурси и др. За специализираните служители Ивкова дава уверения, че работата им няма да бъде затруднявана. Това обаче не изчерпва проблемите с този план и те се сблъскаха с доста недоволство и критики, включително и от доц. Кунчев.

"Не ми е приятно да оставя системата на общественото здраве точно в този труден момент, но е невъзможно за мен да наблюдавам безпристрастно, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването й. Благодаря Ви колеги за съвместната дейност! Горе главите - работете упорито и съвестно, не позволявайте на никого да Ви унижава, Вие работите за България!", написа Кунчев в профила си във "Фейсбук". В същия пост той цитира мотивите за напускането си. Вместо да отговори на тези сериозни опасения обаче, министърът предприе изпреварващо контраатака по съвсем други въпроси, за някои от които Кунчев няма правомощия.

Кунчев декларира пред Радев, че не желае постове, административно развитие и финансови облаги. "Не съм в лоши професионални и човешки отношения с настоящия министър на здравеопазването. Нещо повече – считам персоналните й качества за много добри – интелигентна, мотивирана и изключително работоспособна. За съжаление, когато на човек с такива качества се постави грешна задача, то резултатите ще бъдат катастрофални", пише още той.

С оставката на Кунчев ведомството на Катя Ивкова се очертава като най-ветровитото в държавата – само в последните седмици там се смениха двама зам.-министри, единият по собствена воля, а другият – по принуда, имаше и уволнени чиновници.

Защо си тръгва Кунчев

В заявлението си до Радев, Кунчев изброява няколко проблема със замислената реформа, някои от които са от национална значимост:

– Защо дългоочаквани реформи в сферата на здравеопазването започват точно със система, която работи относително стабилно, показала е ефективност и надеждна работа дори при извънредни обстоятелства като пандемия, бежанска криза, заплаха от внос на особено опасни инфекции, национални епидемии и др. При наличие на големи, сериозни и изискващи спешни действия проблеми като голям дял на заплащания „от джоба“ на пациента, затруднен достъп до лекарства, агресивно и неоправдано нарастване на болничната база, сериозно изкривена система на ТЕЛК, генерираща разходи за милиарди, усилията се насочват към „реформиране“ на системата на РЗИ;

– Отнемането на оперативната самостоятелност на здравните инспекции силно ограничава възможностите за организиране на спешни, извънредни мерки при възникване на ситуация, заплашваща общественото здраве. Един бъдещ директор на териториална дирекция няма да има възможност за бърза, оперативна и самостоятелна работа и ще се превърне в трансмисия на проблеми и искания към централната власт в лицето на МЗ. Министерството към момента няма кадрова и административна готовност да поеме тази функция, а дори да я изгради с времето, това ще изисква значителни кадрови и финансови ресурси;

– Евентуалните плюсове от съкращаване на административен персонал при централизацията могат да доведат до сериозен допълнителен разход за изграждане на централно координиращо звено, както и за извършването на редица регистрации, сертифицирания и акредитации на различни дейности, най-вече на лабораторни такива на десетки действащи към момента лаборатории. По данни на директора на Националния център по радиология и радиационна защита тези разходи само за техните лаборатории биха достигнали близо 600 хиляди евро и значително време, особено при необходимото международно сертифициране.

Промените, пише Кунчев, ще затруднят силно оперативната дейност при планиране и изпълнение на дейности при извънредни ситуации, забавяне и бюрократизиране на дейността, както и дейностите при възникване на радиационна заплаха и защита на населението при радиационно замърсяване от всякакъв характер – при промишлени аварии, трансгранични замърсявания, медицинско облъчване на персонал и пациенти и др.

Като алтернатива за спестяване на средства той предлага бързо да се съкратят незаетите над 230 бройки в инспекциите. Кунчев отбелязва и че при такава сериозна реформа би било правилно тя да се обсъди със засегнатите структури, за да не се превръщат те във врагове и да се демотивират. "Успешна реформа е тази, която е осъзнато приета от максимално възможен брой участници", посочва той.

Пълното му изявление:

Какво съобщи здравното министерство

„Уважавам професионалния път на доц. Ангел Кунчев. Той има сериозен опит и принос към системата. Никой не оспорва това“, заявява Ивкова. Тя обаче вижда в заявлението и публична оценка, че "сегашният модел работи ефективно и че реформата ще затрудни системата", поради което счита за необходимо да атакува Кунчев по няколко линии, без да отговори на нито едно от неговите съображения. Сред изброените проблеми са скритите вътреболнични инфекции в България (отговорност на болниците, които са самостоятелни търговски дружества), случаи на фалшиви здравни книжки и фиктивни прегледи на сезонни работници по морето и споменатите от самия Кунчев 230 незаети длъжности.

Реформата не закрива регионалния здравен контрол. Запазват се 28-те териториални структури, местните екипи, инспекторите, лабораториите и реакцията на място. Обединяват се дублиращите административни дейности, въвеждат се единни правила и електронна проследимост и се създава възможност ресурсът да бъде насочван там, където е необходим, посочва министърът в повторение на първоначалното си изложение по темата отпреди седмица. „Уважавам решението на доц. Кунчев да се оттегли и му благодаря за работата. Оставката му обаче не отменя установените проблеми и не може да бъде присъда над реформата. Неговото право е да вземе лично решение. Моята отговорност като министър е да взема решения за системата. Реформата ще бъде проведена внимателно и поетапно. Не срещу хората в РЗИ, а за да имат те по-добра подкрепа, повече ресурс и по-силен контрол на терен“, заявява още тя.

По-късно министърът даде и извънреден брифинг, на който повтори вече известните неща и отново не даде съществени отговори на проблемите, за които говори Кунчев.