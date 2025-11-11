Медия без
"Агенти по поддръжката" на приложения източват сметки

МВР и ГДБОП предупреждават за агресивна схема за измама

Днес, 16:22
Киберизмахниците стават все по-изобретателни и все по-агресивни
В дирекция „Киберпрестъпност“ на ГДБОП зачестяват сигналите за измами, извършени от хора, които се представят за служители от поддръжката на известна международна финтех компания. Това е записано в официално съобщение на МВР.

Измамата започвала като жертвата получава входящо обаждане в популярните приложение за VoIP комуникация от международен номер, но с инициализирано името и логото на финтех компанията. Мнимите служители разиграват различни сценарии, в които се опитват да убедят потребителите да направят превод на парични средства във връзка с необходима верификация. Целта е да достъпят сметката или да получат данните от банковата карта на клиента на финтех компанията. При отказ за предоставяне на исканата информация те отправят заплахи, че сметката ще бъде закрита, а средствата - изгубени.

Според ГДБОП сигналите за измамата звучат по този или подобен  начин:

Получих телефонно обаждане чрез мобилно приложение от телефон с номер +90….., при което мъж се представи за съпорт от онлайн финансовата институция. Обаждането беше с Caller ID, отговарящо на името и беше с нейното лого. Лицето говореше английски и ме потърси по име и фамилия. Искаше да ми зададе няколко въпроса за верификация на моя акаунт и каза, че ако не му предоставя данните, ще ми бъде спрян акаунта. Попитах го как мога да му вярвам и в този момент той ми изпрати съобщение, в което имаше препратка директно към моя профил в приложението и аз му повярвах. Този господин поиска и моите 3 цифри от гърба на банковата ми карта и след като му ги дадох видях как в същото време той прави превод от моята сметка към криптоплатформа и 4 транзакции към различни търговци, на стойност 5000 лева. Успях да спра 2 от преводите. Като разбрах, че става въпрос за измама, се свързах с офиса за клиенти и с търговците, но ми казаха, че не могат да направят нищо и да се обърна към властите. Всички ме увериха, че става въпрос за измама, но претенцията ми няма да бъде уважена, въпреки че твърдя, че лицето, с което разговарях беше много добре запознато с профила ми. От официалния клиентски офис ме увериха, че обаждане към мен не е осъществявано.“

Киберекспертите съветват:

- Никога не предоставяйте данни от банкови карти, пароли, кодове за потвърждение или друг вид информация, даваща възможност на непознати лица достъп личната ви информация, сметки, електронни пощи и др.

- Прекъснете разговора и незабавно се свържете с институцията, от името на която се представят непознатите. Финансовите институции не извършват верификация чрез обаждане

- Не отваряйте връзки/линкове, изпратени от непознати лица, дори ако изглеждат легитимни.

- Проверявайте внимателно имейл адресите, номерата и профилите, чрез които непознати комуникират с вас – измамниците често използват идентични копия.

- Ако вече сте станали жертва на престъпление или са извършени неоторизирани транзакции –уведомете банката си и подайте сигнал в полицията.

