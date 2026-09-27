18 км опашка от тирове се образува на "Капитан Андреево"

През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила.

Втори ден трафикът около граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ е особено натоварен. В момента по автомагистрала „Марица“ между Свиленград и „Капитан Андреево“ се е образувала опашка от около 18 километра от тежкотоварни автомобили, предава БТА, цитирайки ръководството на пункта.

Причината за натрупването е засиленият търговски обмен през последните дни, уточнили са оттам.

През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила. Това е пълният капацитет на българския граничен пункт за едно денонощие, посочват от ръководството.

Създадена е организация за недопускане на пътнотранспортни произшествия в района на колоната. На място са разположени патрули на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР - Хасково.