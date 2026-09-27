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18 км опашка от тирове се образува на "Капитан Андреево"

Причината е засиленият търговски обмен през последните дни

Днес, 14:46
През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила.
През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила.

Втори ден трафикът около граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ е особено натоварен. В момента по автомагистрала „Марица“ между Свиленград и „Капитан Андреево“ се е образувала опашка от около 18 километра от тежкотоварни автомобили, предава БТА, цитирайки ръководството на пункта.

Причината за натрупването е засиленият търговски обмен през последните дни, уточнили са оттам.

През последното денонощие на изходящото трасе към Турция са обработени 710 товарни автомобила. Това е пълният капацитет на българския граничен пункт за едно денонощие, посочват от ръководството.

Създадена е организация за недопускане на пътнотранспортни произшествия в района на колоната. На място са разположени патрули на сектор „Пътна полиция“ при Областната дирекция на МВР - Хасково.

 

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ГКПП Капитан Андреево

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