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ГДПОБ арестува шестима митничари, присвоявали стоки за унищожаване

11 Септ. 2026Обновена
Снимката е илюстративна.
БГНЕС
Снимката е илюстративна.

Девет души са задържани при специализирана полицейска операция на ГДБОП в Свиленград, Елхово и на ГКПП "Лесово". Сред задържаните са шестима длъжностни лица и трима цивилни граждани, съобщиха от ГДБОП, предаде БГНЕС.

Разследването е за схема за отклоняване на стоки, задържани от митническите органи, които по процедура е трябвало да бъдат унищожени.

Става въпрос основно за дрехи, обувки и парфюми, носещи защитени търговски марки, както и други артикули, нарушаващи права върху интелектуална собственост. Стоките са били съхранявани в митнически складове на територията на Свиленград и Лесово.

По данни на разследващите част от стоките са били отклонявани именно в процеса на унищожаването им. След като били подготвени за унищожаване и нарязване, част от тях не стигали до крайния етап - загробването. Вместо това стоките били присвоявани и впоследствие продавани на територията на България, включително чрез интернет.

„Операцията е проверена в процеса, когато част от стоката е в процес на унищожаване, така нареченото нарязване“, обясни главен инспектор Слав Добрев от ГДБОП.

По думите му задържаните цивилни лица са свързани с дейността по унищожаването на стоките. Те са работили във външна фирма, ангажирана с тази процедура.

Предстои инвентаризация на всички складове, в които се съхраняват стоки под митнически контрол, за да бъде установено точното количество на отклонените стоки.

Към момента не е установено от кой конкретен склад са били изведени всички стоки. Разследването продължава, а количеството на отклонената стока все още се изяснява.

Материалите по случая са докладвани на Окръжната прокуратура в Хасково, която предстои да прецени дали и на кого да повдигне обвинение.

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Ключови думи:

ГКПП Капитан Андреево, митничари

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