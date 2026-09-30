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1000 полицаи атакуват рокерската "Хелс Ейнджълс", включително и в България

Основната операция е в Германия, но се претърсват и десетки обекти в други държави

30 Септ. 2026Обновена
"Хелс Ейнджълс" имат подразделения из целия свят
"Хелс Ейнджълс" имат подразделения из целия свят

Над 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка „Хелс Ейнджълс“.

Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, а властите предприемат действия за конфискуване на активи на стойност 48,6 млн. евро.

Операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари и престъпна организация, съобщи говорителка на полицията. По информация на ДПА организацията е свързана с „Хелс Ейнджълс“.

По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване.

Сред заподозрените са лица, за които се предполага, че са отговорни за дейността на мрежа за пране на пари в Германия и други европейски държави, както и високопоставени членове на мотоциклетната групировка.

Разследването е за престъпления, сред които създаване на престъпна организация, изнудване, организирани измами и пране на пари. Проверяват се и предполагаеми нарушения, свързани с оръжия, нанасяне на телесни повреди и укриване на данъци.

Мащабна полицейска операция със специални части е проведена и на адреса на влиятелен член на групировката в Дуисбург.

По-голямата част от обиските са в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия. Шест имота се претърсват в други германски провинции, а още седем са обект на действия в Белгия, България и Нидерландия.

Операцията се ръководи от прокуратурата в Дуисбург със съдействието на службата за борба с финансовите престъпления на провинцията.

Според германския вестник „Билд“ разследването продължава повече от четири години и е започнало след престрелка в Дуисбург през май 2022 г. Тогава повече от 100 души са участвали в сблъсък между мотористи и членове на турско-ливанска фамилна група.

Само преди година прокуратурата и ГДБОП атакуваха българското звено на рокерската "Хелс Ейнджълс", включително и с арести. На брифинг през август 2025 г. във Велико Търново, държавното обвинение обяви, че задържаните са действали от 2014 г.. и, че над 140 полицаи са атакували десетки адреси и автомобили в Търново, София, Варна, Асеновград. Задържани бяха 12 лица, основно във Велико Търново. Петима от тях бяха обвинени като организирана престъпна група, като от двама от тях за сформирането и ръководството на групата от 2014 г.  Те бяха обвинени за десетки престъпления - от хулиганство, през телесни повреди, принуда, рекет, обявиха от търновската прокуратура.

Според прокуратурата всички арестувани са били членове на рокерската група "Хелс Ейнджълс", като са използвали организацията за прикритие. "Всички са членове на подразделението на "Хелс Ейнджълс", но подчертавам, че няма установена пряка връзка на самия клуб като организация. Просто става дума за използване на формалното членство в подобна организация", каза по онова време говорителят на Окръжна прокуратура във Велико Търново Илиян Благоев.

На  петимата задържани, които са били ядрото, бяха повдигнати между 21 и 28 обвинения за престъпления, извършвани в продължителен период от време. За тези петима прокуратурата е внесла искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“, тъй като е налице реална опасност да се укрият или да извършат нови престъпления.  За останалите седем обвиняеми са определени парични гаранции между 3 000 и 6 000 лв

От обвинените лица 11 бяха български граждани, а един е чужденец. Те са на възраст между 37 и 67 години и всички са с криминални регистрации.  „Касае се за организирана престъпна група, която е възлагала извършването на редица престъпления, включително насилие и рекет“, заявиха от прокуратурата по онова време.  

Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“
Съдът пусна под домашен арест петимата от „Хелс Ейнджълс“
vbox7.com

При проведените претърсвания на адреси и в превозни средства са били иззети пневматичен пистолет, метални палки, дървени бухалки, ножове, боксове, радиостанции, електронни устройства, документи и парични суми.

Според регионалния вестник "Борба", ОДМВР-Велико Търново тагава не е била предварително уведомена за провеждането на акцията на спецполицаите, за да не изтече информация.

По-късно постепенно бяха пускани от ареста всички задържани. Съдът пусна накрая под домашен арест. "Според съда този период на фона на настъпилата реабилитация за трима от обвиняемите, липсата на осъждане по отношение на единия от тях, както и липсата на твърдения от прокуратурата за извършени други деяния, които да се установяват от извършените в последните месеци процесуално-следствени действия, води до извод за отсъствие на  необходимост от налагане на най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража", гласеше съобщението на съда по онова време. Самите задържани обявиха, че е възтържествувала справедливостта. Накрая всичко покрай това разследване затихна.

Мотоклубът "Хелс Ейнджълс" ("Ангели на ада") е създаден през 50-те години на ХХ век в САЩ и има клонове в десетки други държави, включително у нас. Организацията не е нелегална, но през цялата ѝ история нейни членове често са били замесени в незаконна дейност.

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Ключови думи:

Хелс Ейнджълс, рокери

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