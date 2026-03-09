За пръв път у нас лекари поставиха слухови импланти с ръка-робот

Четири операции за поставяне на кохлеарен (слухов) имплант с помощта на роботизираната система OTODRIVE & OTOARM извършиха в Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Високотехнологичната апаратура бе у нас тестово за една седмица, предоставена от университетска болница във Виена.

Операциите бяха осъществени от два екипа. Начело на първия бе доц. д-р Тодор Попов, който е и Ръководител на Катедрата по УНГ болести в МУ-София. Другият екип бе оглавяван от доц. д-р Орлин Стоянов, началник на Второ УНГ отделение.

Технологията, която се прилага за пръв път в България и Югоизточна Европа, представлява високопрецизна роботизирана система, която подпомага хирурга при деликатни операции в областта на вътрешното ухо. Роботизираната ръка осигурява изключително стабилно и контролирано движение при поставянето на електродния масив на кохлеарния имплант, като минимизира риска от травма на чувствителните структури във вътрешното ухо и създава условия за още по-добри слухови резултати за пациентите, обясниха от лечебното заведение.

„Системата успява да постави електрода в деликатните структури на вътрешното ухо със скорост 0,1 милиметра в секунда, което човешката ръка няма как да го направи чисто физически", обяснява доц. д-р Попов, който преди да извърши първата имплантация в Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, премина през специално обучение в клиниката във Виена.

По време на интервенциите бяха поставени слухови импланти на две малки деца. При първото – на 2-годишна възраст, с вродена глухота, дефектът в слуха е установен още в родилното отделение, тъй като не е успяло да премине успешно задължителния слухов скрининг, който се прави на всяко новородено. На 3-месечна възраст е поставена диагнозата – пълна глухота. Детето вече има имплант на едното ухо, който е поставен, когато е било на една годинка. Той е дал добър резултат – малкият пациент вече произнася първите си думички. Сега беше сложен имплант и на другото ухо. „Целта е да има малка разлика между двете операции, за да се осъществи по-добро говорно развитие“, обяснява проф. д-р Попова, ръководител на Референтния център за кохлеарна имплантация и слухови нарушения към Клиниката по УНГ болести на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Второто дете е 3-годишно, отново с пълна глухота, при което слуховата загуба е била късно диагностицирана. Първоначално лекарите са се опитали да решат проблема със слухови апарати, които не са дали необходимия ефект, и се е наложило поставяне на слухов имплант в едното ухо. С операцията в края на миналата седмица такъв беше поставен и в другото. „След първата операция детето реагира на тихи звуци и е с отлични данни от слуховия скрининг. С втория имплант вярвам, че ще решим при него проблема окончателно“, обясни проф. д-р Диана Попова.

При серията от операции с помощта на високотехнологичното оборудване, лекарите помогнаха и на двама възрастни да възприемат света около себе си по-добре. Сред тях бяха мъж на 46 години, с прогресивна загуба на слуха още от тийнейджърска възраст в следствие на тежко заболяване. „Първоначално болестта засегна само едното ухо и постепенно се пренесе и към другото. Дълги години съм бил със слухов апарат и той в момента е само за едното ухо. Комуникацията е много трудна, чувствам се изолиран, защото почти не чувам какво ми говорят колегите", разказва мъжът.

С помощта на роботизираната ръка шанс за по-добър живот получи и 56-годишна жена, която оглушава още в младежка възраст, в следствие на лечение с Гентамицин.