Откриват още 15 места за млади медицински специалисти в области с недостиг

Още 15 места са разкрити по петата процедура по проекта „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“. С тях общият брой на възможностите за лекари и други медицински специалисти, които се обучават за придобиване на специалност, достига 255, съобщиха от министерството на здравеопазването.

Новите места са в сила от 1 септември 2026 г. Едно от тях е за специализант по неонатология в област Монтана. Две места са за детска психиатрия, а други 12 са за инфекциозни болести. По едно място е разкрито в областите София-град, Благоевград, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Кърджали, Бургас, Търговище, Русе и Смолян.

Петата процедура стартира на 1 юли 2026 г. с 240 места. От тях 165 са предназначени за лекари, които специализират в области, в които конкретните медицински кадри не достигат. Още 75 места са за специалности, определени като дефицитни за страната като цяло. Кандидатите могат да подават документи до 28 февруари 2027 г.

Към момента са постъпили 46 заявления от специализанти. След първото класиране, проведено през юли, са одобрени 30 кандидати. Седем от тях са по специалности с недостиг на национално ниво, а 23 са по специалности, дефицитни в конкретни области. С одобрените кандидати в момента се сключват договори. Те ще получават допълнителна финансова подкрепа в размер на 2,5 минимални работни заплати месечно.

Проектът обхваща специализанти от различни медицински професии. В рамките на четирите основни процедури за подбор и трите процедури за заемане на освободени места досега са сключени 353 договора с лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки. Те се обучават по 54 специалности в 62 лечебни заведения в страната, като изключение е област Кюстендил.

В рамките на проекта са разкрити и 17 нови бази за практическо обучение на медицински сестри и акушерки след завършването на образованието им. Общо 102 специализанти са повишили професионалните си компетенции - 35 в Югозападния регион и 67 в останалите пет региона на страната.

Анализът на недостига на медицински специалисти по специалности и области е актуализиран два пъти, за да се отчита по-прецизно реалната потребност от кадри. По-висок интерес се отчита към специалностите, свързани с детското здраве, както и към дефицитните специалности в отделни области и в по-слабо развитите региони. Разширени са и възможностите за специализация на медицински сестри и акушерки, като са подобрени условията за тяхното обучение. Като добра практика по проекта пред представители на Европейската комисия е представен опитът на столичната специализирана болница за детски болести „Проф. д-р Иван Митев“.