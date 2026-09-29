Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Откриват още 15 места за млади медицински специалисти в области с недостиг

Възможностите за лекари, които се обучават за придобиване на специалност, вече са общо 255

Днес, 11:12
Илияна Кирилова

Още 15 места са разкрити по петата процедура по проекта „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“. С тях общият брой на възможностите за лекари и други медицински специалисти, които се обучават за придобиване на специалност, достига 255, съобщиха от министерството на здравеопазването.

Новите места са в сила от 1 септември 2026 г. Едно от тях е за специализант по неонатология в област Монтана. Две места са за детска психиатрия, а други 12 са за инфекциозни болести. По едно място е разкрито в областите София-град, Благоевград, Пазарджик, Ловеч, Пловдив, Ямбол, Велико Търново, Кърджали, Бургас, Търговище, Русе и Смолян.

Петата процедура стартира на 1 юли 2026 г. с 240 места. От тях 165 са предназначени за лекари, които специализират в области, в които конкретните медицински кадри не достигат. Още 75 места са за специалности, определени като дефицитни за страната като цяло. Кандидатите могат да подават документи до 28 февруари 2027 г.

Към момента са постъпили 46 заявления от специализанти. След първото класиране, проведено през юли, са одобрени 30 кандидати. Седем от тях са по специалности с недостиг на национално ниво, а 23 са по специалности, дефицитни в конкретни области. С одобрените кандидати в момента се сключват договори. Те ще получават допълнителна финансова подкрепа в размер на 2,5 минимални работни заплати месечно.

Проектът обхваща специализанти от различни медицински професии. В рамките на четирите основни процедури за подбор и трите процедури за заемане на освободени места досега са сключени 353 договора с лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки. Те се обучават по 54 специалности в 62 лечебни заведения в страната, като изключение е област Кюстендил.

В рамките на проекта са разкрити и 17 нови бази за практическо обучение на медицински сестри и акушерки след завършването на образованието им. Общо 102 специализанти са повишили професионалните си компетенции - 35 в Югозападния регион и 67 в останалите пет региона на страната.

Анализът на недостига на медицински специалисти по специалности и области е актуализиран два пъти, за да се отчита по-прецизно реалната потребност от кадри. По-висок интерес се отчита към специалностите, свързани с детското здраве, както и към дефицитните специалности в отделни области и в по-слабо развитите региони. Разширени са и възможностите за специализация на медицински сестри и акушерки, като са подобрени условията за тяхното обучение. Като добра практика по проекта пред представители на Европейската комисия е представен опитът на столичната специализирана болница за детски болести „Проф. д-р Иван Митев“.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

лекари, медицински специалисти

Още новини по темата

Четиримата педиатри се връщат в Силистренската болница
24 Юли 2026

Липсата на лекари затвори отделения в болницата в Силистра

10 Юли 2026

Още двама лекари са обвинени за смъртта на 6-годишното дете в Пловдив
12 Март 2026

Две лекарки са осъдени на 6 месеца затвор заради смъртта на дете
15 Дек. 2025

Партиите не могат да измислят как да вдигнат заплатите в здравеопазването

25 Юли 2025

ГДБОП арестува двама лекари и санитар
24 Юни 2025

Имаме едва една трета от нужните рехабилитатори
19 Юни 2025

Медицинските сестри намаляват, но леглата в болниците се увеличават
17 Юни 2025

Над 1 млн. лв. са открити в арестувани лекари
06 Юни 2025

Арестуваха двама лекари в Пловдив заради метадон
04 Юни 2025

Започна съдебният процес за смъртта на Диего Марадона
11 Март 2025

МОН задържа медици с договори за работа у нас
21 Февр. 2025

70% от новите лекари във Великобритания имат наши дипломи
20 Февр. 2025

Болни деца от Перник ще бъдат транспортирани до София
16 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЗДРАВЕ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

За коя кандидат-президентска двойка ще гласувате?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ