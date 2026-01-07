НЗОК: До 48 ч. ще се отстранят проблемите по аптеките

БГНЕС Вероятно проблемът е на локално ниво, с определен софтуер, няма постъпили сигнали за проблеми с отпускането на лекарствата, каза за БТА Димитър Маринов, председател на Българския фармацевтичен съюз.

До 48 часа проблемите със софтуера в аптеките ще бъдат отстранени, обеща днес управителят на здравната каса доц. Петко Стефановски на извънреден брифинг по повод множество сигнали, че хората не могат да получат лекарствата си заради неработещи програми. Според касата под 10% от аптеките са имали проблем

Проблемът не е централен и очевидно засяга някакъв локален софтуерен проблем на конкретни проблеми, увери Стефановски. Той призова хората, които имат проблем с отпускането на лекарства, да сигнализират в касата, за да може на момента специалисти да отидат на място и да съдействат за отстраняването на проблема.

Доц. Стефановски призова хората, които имат проблем с отпускане на лекарства, да сигнализират в НЗОК, за да може на момента специалисти да отидат на място и да съдействат за отстраняване на проблема със софтуера. Националният телефон, на който всеки може да се свърже и да получи съдействие от нас, е 07001422, добави Ивайло Стойчев от "Информационно обслужване".