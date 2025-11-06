Медия без
Фармацевтите заплашват с протест

Днес, 07:32

Магистър-фармацевтите имат пълна протестна готовност, ако се въведе задължението аптеките да ползват само регистрирани в НАП софтуери за управление на продажбите, съобщава Българският фармацевтичен съюз в писмо до министър-председателя Росен Желязков и Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Становището на БФС е по повод проекта на Закона за държавния бюджет за 2026 г., чиито преходни и заключителни разпоредби предвиждат задължително използване на софтуер за управление на продажби в търговски обект (СУПТО) от 1 януари 2026 г. Становището е изпратено до премиера и до Националния съвет за тристранно сътрудничество, съобщава БТА.

"БФС ви уведомява, че това е невъзможно от практическа страна", пишат фармацевтите на Желязков.

"Настоящето изискване поставя аптеките в невъзможност да извършват дейността си и от 1 януари 2026 г. пациентите няма да имат достъп до лекарствени продукти. С предложения проект правителството създава предпоставки за невиждана национална здравна криза", допълват от фармацевтичния съюз. 

"Аптеките ползват специализирани и сложни от техническа страна софтуери, които се създават и поддържат от доставчици с опит в областта. Тези софтуери имат системна връзка в реално време с Националната здравноинформационна система, с информационната система на НЗОК, със Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на Република България, поддържана от Изпълнителната агенция по лекарствата, и с Националния регистър за верификация на Българската организация за верификация на лекарствата", се посочва още в становището на БФС. Според съсловната организация има реална опасност подобни сложни системи да не бъдат регистрирани в НАП в определения срок.

 

