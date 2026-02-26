Българин и двама румънци получиха шанс за живот след донорство

Българин и двама румънци получиха шанс за нов живот, след като близките на 37-годишна жена взеха благородното решение да дарят нейните органи.

На 25 февруари 2026 г. специалисти от Военномедицинска академия (ВМА) са извършили първата от началото на тази година чернодробна трансплантация, съобщават оттам. Реципиентът е 46-годишен мъж. "В момента е контактен, адекватен, в стабилно състояние", коментира проф. Ивелин Такоров, ръководител на трансплантационния екип.

До извършването на сложната интервенция се стигна след донорска ситуация в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Органната експлантация бе направена от екип, начело с д-р Радослав Костадинов. Екипът на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда е с координатор доц. д-р Биляна Каменова, а началник на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение е проф. д-р Николай Младенов.

Ръководството на ВМА изказва своята изключителна признателност към близките на донора, които в един от най-тежките моменти в живота си намират сили и великодушие да дадат живот - признателност за професионализма на специалистите от ВМА, ангажирани на всички етапи, както и към ИА „Медицински надзор“ и Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ „Токуда“ за отличната координация при реализирането на процеса.

"Чернодробната трансплантация е сред най-сложните интервенции в съвременната медицина и изисква безупречен синхрон между хирургични, анестезиологични, реанимационни и диагностични екипи, както и високо технологично обезпечаване. ВМА поддържа 24-часова готовност за реакция при всяка донорска ситуация и последователно надгражда трансплантационната си програма чрез целенасочени инвестиции в експертиза, модерна апаратура и ефективна вътрешна организация. През годините Академията се утвърди като водещ национален център по чернодробна трансплантация, с ключова роля за изграждането и устойчивото развитие на трансплантационния процес в България", посочват от ВМА.

Поради липса на подходящи реципиенти в България двата бъбрека бяха предоставени на Румъния по линия на споразумението между двете страни. Мъж на 51 години и 43-годишен мъж са се възползвали от трансплантация на бъбреци в Клиничния институт Fundeni. Според информация от лечебните заведения пациентите са в добро общо състояние и остават под лекарско наблюдение в реанимация.