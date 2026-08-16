Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Украйна удари най-голямата база на Wildberries край Москва

Днес, 07:41
Логистичната база в Домодедово край Москва
Логистичната база в Домодедово край Москва

Дронове атакуваха Московска област. Горят два склада, включително най-голямата логистична база на Wildberries, която е 200 000 кв.м.

По данни на украинския мониторингов канал Exilenova+, вследствие на атаката са се запалили склад на Wildberries в Коледино и мултимодалният логистичен комплекс „Северное Домодедово“ в Домодедово.

Кметът на Москва Собянин твърди, че от снощи насам към Московския регион са летели 600 дрона, от които 201 дрона са били унищожени в пределите на региона. Той написа, че има „паднали отломки“, но не спомена нищо за директни попадения. Снимките го опровергават.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

украински дронове атакуват Москва

Още новини по темата

Украински дронове атакуваха масирано Московска област
20 Юли 2026

61 души пострадаха след украински удар в Подмосковието
18 Юли 2026

Украйна удари Москва
18 Юни 2026

Путин уволни шефа на ВКС заради украинските атаки с дрон
04 Май 2026

Украински дронове пак тестваха отбраната на Москва

28 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки