Украйна удари най-голямата база на Wildberries край Москва

Дронове атакуваха Московска област. Горят два склада, включително най-голямата логистична база на Wildberries, която е 200 000 кв.м.

По данни на украинския мониторингов канал Exilenova+, вследствие на атаката са се запалили склад на Wildberries в Коледино и мултимодалният логистичен комплекс „Северное Домодедово“ в Домодедово.

Кметът на Москва Собянин твърди, че от снощи насам към Московския регион са летели 600 дрона, от които 201 дрона са били унищожени в пределите на региона. Той написа, че има „паднали отломки“, но не спомена нищо за директни попадения. Снимките го опровергават.