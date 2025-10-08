Медия без
Учени получиха Нобел за нова форма на молекулярна архитектура

Днес, 13:12
Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар М. Яги
Сусуму Китагава, Ричард Робсън и Омар М. Яги

Японецът Сусуму Китагава, роденият във Великобритания Ричард Робсън и Омар М. Яги, който има двойно американско и йорданско гражданство, спечелиха Нобелова награда за химия за разработването на т.нар. метално-органични структури. 

Това съобщи Нобеловата комисия.

"Тези конструкции, метално-органичните структури, могат да се използват за събиране на вода от пустинния въздух, улавяне на въглероден диоксид, съхранение на токсични газове или катализиране на химични реакции", заяви комисията.

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 млн. шведски крони (около $1,2 млн.), припомня БТА. Тя се поделя между тримата лауреати.

Миналата година Нобеловата награда за химия беше присъдена на Демис Хасабис и Джон Джъмпър, които успешно използваха изкуствен интелект (ИИ), за да прогнозират структурата на почти всички известни протеини, и на Дейвид Бейкър, който установи как да контролира градивните частици на живота и да създава изцяло нови протеини. 

