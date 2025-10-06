Медия без
Трима имунолози взеха Нобел за медицина

Те са отличени за изследванията си на периферната имунна толерантност

Днес, 12:53
Мери Е. Бранкоу и Фред Рамсдел от САЩ и Шимон Сакагучи от Япония
ЕПА/БГНЕС
Мери Е. Бранкоу и Фред Рамсдел от САЩ и Шимон Сакагучи от Япония

Американците Мери Бранкоу и Фред Рамсдел и японецът Шимон Сакагучи си поделят тазгодишната Нобелова награда за физиология или медицина, съобщи сайтът Nobelprize.org, цитиран от БТА.

Престижното отличие им се присъжда от Кралския Каролински институт за открития в областта на периферната имунна толерантност, обяви генералният секретар на Нобеловия комитет Томас Перлман.

Тази година паричната равностойност на наградата е 11 милиона крони (1 168 192 щатски долара). Тя се поделя поравно между тримата лауреати.

Миналата година Нобеловата награда за физиология или медицина беше присъдена на Виктор Амброс и Гари Ръвкън за откриването на микроРНК и ролята й в регулацията на гените. 

Първата Нобелова награда за физиология или медицина е връчена през 1901 г. на Елим Адолф фон Беринг от Германия за работата му върху серумната терапия, и по-специално за прилагането й при дифтерия, с което отваря нов път за медицинската наука и дава на лекарите победоносно средство против болестта и смъртта.

 

