Artemis II отново е на стартовата площадка

Днес, 12:41

След 54 годишна пауза, първият пилотиран кораб до орбитата на Луната ще излети на 2 април, в 01:24 ч. българско време, от стартовата площадка 39B в Космическия център „Кенеди“ във Флорида. Ракетата SLS и модулът ”Орион” вече са на стартовата площадка. Ако отново възникне проблем, както се случи през февруари, има възможности за изстрелване до 6 април.
В рамките на мисията Artemis II към Луната ще летят четирима астронавти: Рийд Уайзман (командир), Виктор Глоувър, Кристина Кох (и двамата от НАСА) и Джеръми Хансен от Канадската космическа агенция. Те няма да кацнат на Луната, това ще стане при следващата мисия Artemis III. 
Кристина Кок ще стане първата жена, а Виктор Глоувър – първият цветнокож астронавт, напуснали земната орбита и достигнали Луната.
Мисията Artemis II е планирана да продължи точно 10 дни.
 

