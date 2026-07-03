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Нагелсман спря да се инати и напусна Бундестима

От германския футболен съюз потвърдиха оставката на националния селекционер и започват преговори с Юрген Клоп

03 Юли 2026Обновена
Юлиан Нагелсман гледа разочаровано по време на 1/16-финала срещу Парагвай, който се оказа и последен за него като селекционер на националния отбор на Германия.
ЕПА/БГНЕС
Юлиан Нагелсман гледа разочаровано по време на 1/16-финала срещу Парагвай, който се оказа и последен за него като селекционер на националния отбор на Германия.

Бундестимът ще има нов селекционер и неговото име най-вероятно ще е Юрген Клоп. Вестник "Билд" съобщи тази сутрин, че досегашният треньор на националния отбор на Германия по футбол Юлиан Нагелсман се е отказал от желанието си да остане на поста и ще подаде оставка. По-късно това бе официално потвърдено.

Напускането му стана всеобщо желание сред германските фенове след отпадането на "маншафта" от Мондиал 2026 след загуба с дузпи от Парагвай. След мача обаче 38-годишният Нагелсман не откликна на очакванията и заяви, че има намерение да подготви отбора за Евро 2028, докогато е договорът му.

"Ако от DFB (б. ред. - германският футболен съюз) го искат, с голямо удоволствие ще подготвя отбора за европейското първенство и за Лигата на нациите. Ако не го искат, трябва да ми го кажат", заяви той след безславното елиминиране.

Мнозина счетоха това като знак, че Нагелсман очаква всъщност да бъде уволнен, за да получи неустойка от 14 млн. евро. В крайна сметка разговорите с ръководството на футболната централа са довели до решението му да напусне сам, а днес договорът е бил прекратен. 

"Надзорният съвет на федерацията единодушно реши, по предложение на президента Бернд Нойендорф, незабавно да прекрати договорните отношения с треньора Юлиан Нагелсман. Нагелсман вече поиска предишния ден, в поверителен разговор с ръководството на федерацията, да бъде освободен от задълженията си. Това искане беше уважено", се казва в съобщението.

Юлиан Нагелсман зае поста на 22 септември 2023 г., но не сбъдна надеждите за титла на Германия по време на европейското първенство през 2024 г., на което страната бе домакин. Тогава тимът отпадна на 1/4-финалите след загуба от бъдещия шампион Испания. След това се стигна до неуспех и в турнира Лига на нациите - загуба на 1/2-финал от Португалия през 2025 г. Окончателната му равносметка на поста е 23 победи, 7 равенства и 7 загуби. И нито един спечелен трофей.

Сега наред е въпросът кой ще бъде следващият селекционер на националния отбор. Тотален фаворит на привържениците и медиите е бившият наставник на "Борусия" (Дортмунд) и "Ливърпул" Юрген Клоп, който в момента работи като глобален футболен директор в компанията "Ред Бул". В Германия се твърди, че Клоп има джентълменско споразумение с главния изпълнителен директор на "Ред Бул" Оливер Минцлаф да напусне позицията си, ако получи покана да стане треньор на Германия.

В позицията на футболния съюз на Германия се потвърждава, че ще се търсят разговори с Юрген Клоп. "Той вече сигнализира за принципната си готовност да поеме поста", се казва още в съобщението.

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Ключови думи:

Юлиан Нагелсман, Бундестим

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