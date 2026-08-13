Национал бе купен от "Санкт Паули" във Втора Бундеслига

Вратарят на националния отбор Димитър Митов подписа договор с втородивизионния германски клуб "Санкт Паули". По неофициални данни за него са платени 430 000 евро на шотландския "Абърдийн", а срокът на контракта е 3 години.

През миналия сезон тимът от Хамбург завърши на последното 18-о място в германския елит и изпадна във Втора Бундеслига, като надеждите са да се завърне веднага в Бундеслигата. Очаква се обаче Митов да бъде втори избор за вратар, тъй като титуляр е Бен Фол.

“Наистина нямам търпение да се присъединя към "Санкт Паули" и новото първенство. Разговорите с ръководството ме убедиха да работя с тях. Искам да се интегрирам бързо към тима, да допринеса с моя опит и да бъда успешен, заедно с целия отбор, в постигането на клубните цели”, каза 29-годишният Митов.

В "Абърдийн" националът изкара два сезона, като пази на вратата в общо 78 мача (пусна общо 110 гола и 23 пъти завърши със "суха" мрежа). Той спечели с тима си Купата на Шотландия през 2024/25 г. За националния тим на България Митов има 15 двубоя (24 гола, 6 чисти мрежи).

Треньорът на "Санкт Паули" Марсел Рап похвали новата придобивка: "Димитър има отлични качества на вратата и благодарение на своята динамика и експлозивност умее да разрешава дори трудни ситуации. В същото време, той активно брани пространствата и внася голямо спокойствие. Нямаме търпение да работим с него и да го интегрираме към нашите процеси."