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Национал бе купен от "Санкт Паули" във Втора Бундеслига

Димитър Митов обаче се очертава като втори избор за вратар на отбора

13 Авг. 2026
Димитър Митов позира с фланелка на "Санкт Паули" заедно със спортния директор Андреас Борнеман.
Фейсбук
Димитър Митов позира с фланелка на "Санкт Паули" заедно със спортния директор Андреас Борнеман.

Вратарят на националния отбор Димитър Митов подписа договор с втородивизионния германски клуб "Санкт Паули". По неофициални данни за него са платени 430 000 евро на шотландския "Абърдийн", а срокът на контракта е 3 години.

През миналия сезон тимът от Хамбург завърши на последното 18-о място в германския елит и изпадна във Втора Бундеслига, като надеждите са да се завърне веднага в Бундеслигата. Очаква се обаче Митов да бъде втори избор за вратар, тъй като титуляр е Бен Фол.

“Наистина нямам търпение да се присъединя към "Санкт Паули" и новото първенство. Разговорите с ръководството ме убедиха да работя с тях. Искам да се интегрирам бързо към тима, да допринеса с моя опит и да бъда успешен, заедно с целия отбор, в постигането на клубните цели”, каза 29-годишният Митов.

В "Абърдийн" националът изкара два сезона, като пази на вратата в общо 78 мача (пусна общо 110 гола и 23 пъти завърши със "суха" мрежа). Той спечели с тима си Купата на Шотландия през 2024/25 г. За националния тим на България Митов има 15 двубоя (24 гола, 6 чисти мрежи).

Треньорът на "Санкт Паули" Марсел Рап похвали новата придобивка: "Димитър има отлични качества на вратата и благодарение на своята динамика и експлозивност умее да разрешава дори трудни ситуации. В същото време, той активно брани пространствата и внася голямо спокойствие. Нямаме търпение да работим с него и да го интегрираме към нашите процеси."

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Димитър Митов

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