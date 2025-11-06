Медия без
МВР задържа фена, улучил вратаря на "Ботев" (Пд)

Привърженикът на "Локомотив" (Пд) може да лежи в ареста или да положи обществен труд

Днес, 14:41
Вратарят на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов лежи на терена, след като бе улучен с бутилка по главата по време на дербито с "Локомотив" в събота.
Полицейски служители са установили и задържали привърженика на "Локомотив" (Пд), който хвърли бутилката, улучила по главата вратаря на "Ботев" (Пд) Даниел Наумов по време на пловдивското дерби в събота, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР. Заради инцидента мачът беше прекратен в 41-ата минута при резултат 1:1, а във вторник Дисциплинарната комисия към БФС присъди служебна победа с 4:0 за "Ботев".

Въпросният запалянко е с инициали В.К. (39 г.) и е популярен сред феновете на "Локомотив". Той е бил отведен в Пето районно управление. Снети са му обяснения. В рамките на днешния ден преписката е внесена в Районен съд – Пловдив за произнасяне наказание по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия. Сред възможните санкции са арест до 15 дни или 140 часа обществен труд. Със сигурност ще има и забрана за посещение на мачове в България и чужбина в срок до 3 години.

