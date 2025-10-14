КУПА НА БЪЛГАРИЯ, 1/16-ФИНАЛИ - ПРОГРАМА

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

28 октомври (вторник)

"Спартак" (Пл) - "Ботев" (Пд) 12:45 ч.

(по Диема спорт)



"Бдин" - "Добруджа" 13:30 ч.

"Рилски спортист" - "Локомотив 1929" (Сф) 13:30 ч.

"Ямбол" - "Спартак 1918" (Вн) 13:30 ч.



"Фратрия" - "Арда" 15:45 ч.

(по Диема спорт)



"Дунав от Русе" - "Локомотив" (Пд) 18:45 ч.

(по Диема спорт)



29 октомври (сряда)

"Миньор" (Пк) - "Черно море" 12:00 ч.

(по Диема спорт 2)

"Марек" - "Монтана" 13:30 ч.



"Спартак" (Пд) - "Славия" 13:30 ч.

"Спортист" (Своге) - "Септември" (Сф) 13:30 ч.



"Севлиево" - ЦСКА 13:30 ч.

(по Диема спорт)

"Витоша" (Бистрица) - "Берое" 13:30 ч.

"Загорец" - "Ботев" (Вр) 13:30 ч.



"Хебър" - "Левски" 16:30 ч.

(по Диема спорт)



30 октомври (четвъртък)

"Черноморец 1919" (Бс) - "Лудогорец" 13:30 ч.

(по Диема спорт)