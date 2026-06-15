"Каролина" вдигна втората си Купа "Стенли" 20 г. след първата

x.com Капитанът Джордан Стаал внася Купа "Стенли" в съблекалнята на "Каролина Хърикейнс", за да отприщи бурните шампионски празненства. Именно центърът беше избран за най-полезен играч (MVP) във финала на НХЛ, след като отбеляза гол във всеки от първите пет мач.

"Каролина Хърикейнс" е новият шампион на НХЛ. "Ураганите" затвориха финала в хокейната лига на САЩ и Канада с 4-2 успеха срещу "Вегас Голдън Найтс" и вдигнаха Купа "Стенли" за втори път в клубната история.

Тимът от Рали спечели мач №6 с 3:0 като гост в Лас Вегас и ликува с трофея на леда в дома на "златните рицари" - зала "Т-Мобил Арина" в Невада. Ако се беше стигнало до решаващ седми двубой, той щеше да е след три дни в "Леново Сентър" в столицата на Северна Каролина - там, където беше спечелена първата титла преди точно 20 години.

В голямата сензация на финала се превърна новобранецът на вратата на "Хърикейнс" Брандън Бъси. Той започна плейофната кампания като дълбока резерва, но получи своя шанс в третия мач от шампионската серия, когато титулярът Фредерик Андерсен бе сменен след четири допуснати гола.

Бъси се превърна в същинска стена за атаката на "Голдън Найтс" и тази нощ отрази всички 15 изстрела към вратата си. 27-годишният страж записа историческата "суха мрежа" и с помощта на защитата пред себе си, която в един момент от срещата не позволи на домакините да отправят нито един точен удар в продължение на впечатляващите 18:37 мин.

В нападение се откроиха Тейлър Хол, Джаксън Блейк и Николай Елерс, които пратиха по една шайба в мрежата на Картър Харт във всяка от третините.

Походът на "Каролина" до върха превърна наставника Род Бринд`Амур в един от малцината, вдигали Купа "Стенли" с един и същи клуб и като капитан, и като старши треньор. Именно Бринд`Амур предвождаше "ураганите" на леда при първия триумф през 2006 г.