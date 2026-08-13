Испанска легенда е новият селекционер на "лалетата"

Съвременната легенда на испанския футбол Шави Ернандес е новият селекционер на националния отбор на Нидерландия. Кралската федерация (KNVB) съобщи новината в официалния си профил в социалната мрежа "Екс" с уточнението, че договорът на треньора е до световното първенство през 2030 г.

46-годишният Шави наследява на поста Роналд Куман, който подаде оставка след Мондиал 2026. Под негово ръководство това лято "лалетата" отпаднаха на 1/16-финалите от турнира в САЩ, Канада и Мексико, губейки с дузпи срещу Мароко след 1:1 в редовното време и продълженията.

"За мен е огромна чест да стана селекционер на нидерландския национален отбор - заяви самият Ернандес. - Като човек, преминал през школата на "Барселона" и силно повлиян от Йохан Кройф, Ринус Михелс и други, чувствам специална връзка с нидерландския футбол. Може да се каже, че донякъде съм син на нидерландския футбол. Други велики треньори, особено Луис ван Гаал, при когото дебютирах за "Барса", и Франк Рийкард, също изиграха важна роля за изграждането ми като футболист и треньор."

Последната работа на Шави като наставник беше начело именно на родния му клуб "Барселона". В периода 2021-2024 г. той изведе каталунския гранд до една титла в Ла Лига (2023) и една Суперкупа на Испания (2023). Треньорската кариера на бившия халф започна в катарския клуб "Ал Сад" (2019-2021), където приключи кариерата му на футболист.

Испанецът е първият чуждестранен селекционер на Нидерландия от почти половин век. За последно "оранжевите" са водени не от местен специалист през 1978 г., когато поста напуска австриецът Ернст Хапел. От KNVB обявиха, че са водили преговори и с доскорошния мениджър на "Ливърпул" Арне Слот, който обаче е отказал предложението, тъй като на този етап иска да продължи да работи в клубния футбол.

Дебютът на Шави Ернандес ще бъде на 24 септември срещу Германия на Юрген Клоп в Лигата на нациите. Любопитното е, че като футболист новият селекционер на "лалетата" беше фундаментална част от националния отбор на Испания, който победи Нидерландия с 1:0 на финала на Мондиал 2010 в Южна Африка.