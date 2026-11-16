Представители на Austrian Business Agency – WORK in AUSTRIA ще се срещнат с посетителите на кариерния форум на 19 ноември в Университета за национално и световно стопанство.

Възможностите за работа и кариерно развитие в Австрия ще бъдат сред акцентите на тазгодишното издание на Economy Career Days by JobTiger. Събитието ще се проведе на 19 ноември 2026 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в София, а негов златен спонсор е Austrian Business Agency (ABA).

Чрез своето звено WORK in AUSTRIA агенцията оказва подкрепа на международни специалисти, които искат да живеят и работят в страната. По време на кариерния форум посетителите ще имат възможност да се срещнат с нейни представители и да научат повече за възможностите на австрийския пазар на труда, както и за практическите стъпки при търсенето на работа и преместването в Австрия.

Какво предлага WORK in AUSTRIA?

Една от основните цели на WORK in AUSTRIA е да улеснява връзката между австрийските работодатели и международните специалисти.

За тази цел агенцията предлага WORK in AUSTRIA Talent Hub – дигитална платформа, чрез която кандидатите могат да разглеждат свободни работни позиции, да създават професионални профили и да повишат видимостта си сред австрийските работодатели. Регистрацията и използването на платформата са безплатни за търсещите работа.

Освен достъп до възможности за работа, WORK in AUSTRIA предоставя безплатна информация и насоки относно разрешенията за пребиваване и работа, търсенето на работа и преместването в Австрия.

Тези услуги са предназначени както за специалисти, които вече планират да се преместят в страната, така и за хора, които все още проучват възможностите за професионално развитие извън България.

Срещнете се лично с представители на австрийската агенция

Участието на Austrian Business Agency в Economy Career Days by JobTiger ще даде възможност на посетителите да получат информация директно от представителите на WORK in AUSTRIA.

Те ще могат да зададат въпросите си относно търсенето на работа, изискванията към международните кандидати и практическите аспекти на преместването в Австрия.

Economy Career Days by JobTiger ще събере в Университета за национално и световно стопанство работодатели и кандидати с интереси в различни бизнес направления, сред които финанси, счетоводство, маркетинг, човешки ресурси, продажби, бизнес анализ, логистика и мениджмънт.

Кариерният форум е насочен както към студенти и млади специалисти, така и към професионалисти с опит, които търсят нови възможности за кариерно развитие.

За посетителите, които обмислят международна кариера, участието на Austrian Business Agency – WORK in AUSTRIA е възможност да получат конкретна информация и да преценят доколко професионалните възможности в Австрия съответстват на техните планове.

Economy Career Days 2026 се организира под патронажа на ректора на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров. Златен спонсор на събитието е Austrian Business Agency (ABA), а организационен партньор е Pleggi.

19 ноември 2026 г. | УНСС, София

Входът е свободен с предварителна регистрация:

Economy Career Days 2026











