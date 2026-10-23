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Австрия изгони 4-ма руски дипломати

Трима са от посолството във Виена, а четвъртият е от руската делегация в ОССЕ

Днес, 11:50
Посолството на Русия във Виена
Уикипедия
Посолството на Русия във Виена

Австрия нареди експулсирането на четирима руски дипломати, които са обвинени в дейности, несъвместими с дипломатическия им статут.

„Въз основа на констатациите на австрийските служби за сигурност Министерството на външните работи предприе мерки срещу четирима руски дипломати във Виена“, се посочва в официалното изявление на австрийското МВнР.

Трима от изгонените са служители на руското посолство.Четвъртият е представител на руската делегация към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ). Той също е обявен за персона нон грата и е получил нареждане да напусне австрийската територия.

След началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. редица европейски държави експулсираха руски дипломати (включително правителството на Кирил Петков, което изгони 70), а западните правителства наложиха мащабни санкции срещу Москва.

Сега отново започва експулсиране от различни държави. През септември Унгария изгони 10-има служители на руската дипломатическа мисия, като правителството на Петер Мадяр обоснова решението с необходимостта от защита на „сигурността и суверенитета“ на страната.

Австрия също неколкократно експулсира руски дипломати след 2022 г., макар и в по-малък мащаб, в сравнение с други европейски държави. През последните години страната е подложена на критики заради сравнително либералното си законодателство в областта на шпионажа. Виена често е определяна като едно от основните средища на руската разузнавателна дейност в Европа.

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